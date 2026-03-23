Malas noticias para Italia; figura se lesionó y se pierde el repechaje al Mundial 2026

Federico Chiesa, jugador del Liverpool, se cayó este lunes de la convocatoria con Italia al no estar al máximo físicamente y Gennaro Gattuso, seleccionador 'azzurro', convocó en su plaza a Nicolò Cambiaghi, del Bolonia.

"El futbolista Federico Chiesa, cuyo estado fue evaluado a su llegada al Centro Técnico Federal, fue declarado no disponible para los próximos dos partidos y, de común acuerdo con el club, abandonó la concentración de la selección nacional", informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

"En su lugar, fue convocado Nicolò Cambiaghi, jugador del Bolonia", añadió el comunicado.

Chiesa era la gran apuesta de Gattuso para esta importante cita. El extremo italiano no acudía desde la Eurocopa 2024 con Italia y el seleccionador desveló en varias ocasiones que contactó con él para haberle incluido antes en otras listas, pero que fue decisión del jugador no acudir.



Italia juega el 26 de marzo, ante Irlanda del Norte, la primera gran 'final' para evitar otro desastre mundialista tras perderse las dos últimas grandes citas.

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En caso de victoria, se medirá al ganador del Gales-Bosnia Herzegovina el 31 de marzo para sellar el billete en caso de victoria a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El duelo ante Irlanda del Norte (20.45 CET) se disputará en el New Balance Arena de Bérgamo (norte), casa del Atalanta.

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Italia no juega un Mundial desde 2014 y no supera la fase de grupos desde 2006, año en el que ganó su cuarta Copa del Mundo. En 2018 y 2022 perdió sendas repescas, ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, para quedarse fuera.