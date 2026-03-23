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Gol Caracol  / Malas noticias para Italia; figura se lesionó y se pierde el repechaje al Mundial 2026

Malas noticias para Italia; figura se lesionó y se pierde el repechaje al Mundial 2026

Italia no se quiere perder su tercer mundial consecutivo, sin embargo, sufrió una sensible 'baja' de cara a la repesca contra Irlanda del Norte, y de ganar, posteriormente frente a Gales o Bosnia Herzegovina.

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Selección Italia 2024.
Selección Italia 2024.
Getty Images.

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