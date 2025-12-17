Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia ya piensa con el Mundial 2026 y lo siente cerca; “hemos encontrado una posibilidad”

Bolivia ya piensa con el Mundial 2026 y lo siente cerca; “hemos encontrado una posibilidad”

El seleccionado sudamericano sueña con estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por eso su técnico Óscar Villegas dio un balance de su presente. Se viene el repechaje.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Bolivia venció 1-0 a Brasil, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y clasificó al repechaje para el Mundial 2026
Bolivia venció 1-0 a Brasil, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y clasificó al repechaje para el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad