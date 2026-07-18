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Gol Caracol  / Bradley Barcola anotó el segundo tanto de Francia vs. Inglaterra; vea el gol del descuento acá

Bradley Barcola anotó el segundo tanto de Francia vs. Inglaterra; vea el gol del descuento acá

El jugador que ingresó para el segundo tiempo, marcó un nuevo descuento para los franceses frente a los ingleses. Vea la acción del gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Bradley Barcola y un festego de gol con Francia frente a Inglaterra por el Mundial 2026.
Bradley Barcola y un festego de gol con Francia frente a Inglaterra por el Mundial 2026.
Foto: AFP

El segundo tiempo entre Francia e Inglaterra se 'voltearon los papeles'; ahora los 'blues' salieron con un impresionante poderío ofensivo, que los llevó a marcar el segundo tanto del descuento.

Todo ocurrió al minuto 54' del encuentro tras un pase filtrado de Mbappé a Barcola, que ingresó al área y en el uno contra uno frente al arquero Herderson, definió con pierna derecha y marcó el 2-4 del partido, muy temprano en el tiempo complementario en juego que se disputa en Miami.

Vea la jugada del gol acá:

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