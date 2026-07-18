Bradley Barcola anotó el segundo tanto de Francia vs. Inglaterra; vea el gol del descuento acá

El segundo tiempo entre Francia e Inglaterra se 'voltearon los papeles'; ahora los 'blues' salieron con un impresionante poderío ofensivo, que los llevó a marcar el segundo tanto del descuento.

Todo ocurrió al minuto 54' del encuentro tras un pase filtrado de Mbappé a Barcola, que ingresó al área y en el uno contra uno frente al arquero Herderson, definió con pierna derecha y marcó el 2-4 del partido, muy temprano en el tiempo complementario en juego que se disputa en Miami.

Vea la jugada del gol acá:

¡QUÉ LINDO SE PUSO EL PARTIDO EN MIAMI: OTRO DESCUENTO DE FRANCIA!



Barcola le ganó a Henderson el mano a mano y convirtió el 4-2 ante Inglaterra. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/24r7HSEnZr — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026