RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Brahim Díaz y el insólito penalti que falló en final de Copa Africana: ¡lo cobró a lo panenka!

Brahim Díaz y el insólito penalti que falló en final de Copa Africana: ¡lo cobró a lo panenka!

El jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, tuvo la oportunidad de darle el título de la Copa Africana a Marruecos, pero su cobro fue adivinado con mucha facilidad por el arquero de Senegal, Edouard Mendy.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Brahim Díaz y el penalti que cobró en la final de la Copa Africana.
Brahim Díaz y el penalti que cobró en la final de la Copa Africana.
AFP.

