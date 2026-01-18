Brahim Díaz y el insólito penalti que falló en final de Copa Africana: ¡lo cobró a lo panenka!

En la final de la Copa Africana de Naciones 2026, Marruecos tuvo una inmejorable oportunidad de ponerse en ventaja sobre Senegal con un tiro penalti en el tiempo de adición de los 90 minutos.

El penalti estuvo ambientado por mucha tensión, puesto que Senegal en un primer instante decidió abandonar la cancha por no estar de acuerdo con la decisión del juez central, quien les acababa de anular un gol en el 90+1.

Sadio Mané, capitán de los senegaleses, habló con sus compañeros para mantenerse en el terreno de juego y continuar con el partido.

Brahim Díaz tomó la pelota, cobró a lo panenka y el arquero Edouard Mendy lo atajó sin ningún apuro y mantuvo con vida a Senegal.



Vea el penalti fallado por Brahim Díaz:

¡NO TE LO PUEDO CREER BRAHIM DÍAZ! El jugador del Real Madrid picó el penal y lo atajó Mendy. Tendremos segundo tiempo extra en la #CopaAfricanaxWIN 🇸🇳🏆🇲🇦 pic.twitter.com/iB1T0DQmyy — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026