Gol Caracol  / Brasil, primer país sudamericano en adoptar el fuera de juego semiautomático

Brasil, primer país sudamericano en adoptar el fuera de juego semiautomático

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que a partir de 2026, en la primera división, el sistema VAR tendrá fuera de juego semiautomático.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
VAR en el fútbol brasileño.
Getty Images.

