¿Cuál será el rival de la Selección Colombia en segunda fase del Mundial Sub-17? Hora y TV

La Selección Colombia se impuso 2-0 sobre Corea del Norte en la última fecha del Mundial Sub-17 y avanzó a los dieciseisavos de final como segunda del cuadrangular G al acumular 5 puntos.

Los tricolores, que venían de empatar 1-1 con Alemania y 0-0 con El Salvador, ahora deberán buscar su paso a los octavos de final junto a 31 equipos más, ya que este campeonato se disputa con 48 combinados nacionales, de los cuales 14 quedaron eliminados en fase de grupos.

Este nuevo formato, el mismo que se va a utilizar en la Copa del Mundo de mayores de 2026, establece que los cruces en segunda ronda se establezcan mediante una clasificación general que sirve para armar el cuadro de competencia hasta la final. Es por ello que se hace necesario acudir a esa tabla para determinar el siguiente adversario del seleccionado colombiano.



¿Cuál será el siguiente rival de Colombia en el Mundial Sub-17?

De acuerdo con el reglamento, para saber el oponente de dieciseisavos de final toca acudir a las tablas de todos los líderes de grupo, la tabla de todos los que terminaron segundos y la de los 8 mejores terceros de los 12 cuadrangulares en competencia.

Teniendo en cuenta esas clasificaciones, se busca el rival de cada equipo, según su ubicación, con la salvedad que 2 integrantes de un mismo grupo no se pueden volver a encontrar.

Por ejemplo, el mejor de los líderes se medirá con el octavo de los terceros, el segundo mejor líder chocará con el penúltimo de los terceros y así sucesivamente.

En el caso de Colombia, al estar en la tabla segundos, deberá enfrentar a un líder de grupo o a otro segundo, pero no a un tercero.

Sin embargo, es necesario esperar al martes 11 de noviembre, cuando se cierran los últimos 4 grupos y se terminará de conformar el cuadro de clasificados para establecer los cruces.



Hora y TV para partido de Colombia en dieciseisavos de final

La escuadra ‘cafetera’ afrontará su encuentro de segunda ronda el viernes 14 o el sábado 15 de noviembre en alguno de los siguientes 4 horarios (de Colombia): 9:30 a. m., 10:00 a. m., 12:15 p. m. o 12:12:45 p. m.

La siguiente presentación de los tricolores se podrá ver en directo por televisión mediante Caracol HD2, Gol Caracol y la aplicación Ditu.



Dieciseisavos de final, Mundial Sub-17 de 2025

Así se conformarán los cruces:

⦁ 1º de los líderes vs. 8º de los terceros

⦁ 4º de los segundos vs. 5º de los segundos

⦁ 8º de los líderes vs. 1º de los terceros

⦁ 9º de los líderes vs. 12º de los segundos

⦁ 4º de los líderes vs. 5º de los terceros

⦁ 1º de los segundos vs. 8º de los segundos

⦁ 5º de los líderes vs. 4º de los terceros

⦁ 12º de los líderes vs. 9º de los segundos

⦁ 2º de los líderes vs. 7º de los terceros

⦁ 3º de los segundos vs. 6º de los segundos

⦁ 7º de los líderes vs. 2º de los terceros

⦁ 10º de los líderes vs. 11º de los segundos

⦁ 3º de los líderes vs. 6º de los terceros

⦁ 2º de los segundos vs. 7º de los segundos

⦁ 6º de los líderes vs. 3º de los terceros

⦁ 11º de los líderes vs. 10º de los segundos