Brasil vs. Japón, EN VIVO; hora y TV del partido, con Vinícius y Carlo Ancelotti, ONLINE

Brasil se examina este martes ante una Japón en dinámica irregular, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026, en el que intentará refrendar las buenas sensaciones dejadas en la 'manita' que le endosó a Corea del Sur.

El equipo de Carlo Ancelotti recuperó su mejor versión el viernes pasado en Seúl, donde Vinícius, Rodrygo y Estêvão, estos últimos con sendos dobletes, barrieron al combinado lnipón.

Una victoria contundente, con la portería a cero y que le valió para granjearse todo tipo de elogios en la prensa nacional e internacional, que proclamó sin ambages el retorno del 'jogo bonito'.

Más allá del resultado, fue toda una bocanada de aire fresco para un equipo aún en construcción tras la llegada de Ancelotti a finales de mayo pasado.



Al mando del técnico italiano, la Canarinha ha sumado tres victorias, un empate y una derrota. Y lo mejor, solo ha recibido un gol, el de la derrota contra Bolivia; y marcado nueve, cinco de ellos en el amistoso con Corea.

Publicidad

"La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede hacerlo", pero "es necesario jugar bonito con y sin la pelota, que es un aspecto importante", declaró 'Carletto' en la previa del encuentro frente al combinado nipón.

Vinícius Júnior celebra un gol con la camiseta de la Selección Brasil AFP

Un cambio es seguro y otro probable ante el cuadro asiático, también clasificado para la cita de Canadá, Estados Unidos y México.

Publicidad

Hugo Souza, arquero del Corinthians y una de las sensaciones del Campeonato Brasileño, defenderá la portería de la 'Verdeamarela', en sustitución de Bento.

En el ataque, Estêvão, que anotó dos goles contra Corea, atraviesa un proceso gripal y será duda hasta el último momento.

Lucas Paquetá, del West Ham, podría ocupar su lugar y hacer de enganche para un tridente ofensivo formado por Vinícius, Rodrygo y Matheus Cunha.



Hora y dónde ver Brasil vs. Japón, EN VIVO

Día: martes 14 de octubre.

Hora: 5:30 a.m. (Hora de Colombia).

Estadio: Ajinomoto.

Jornada: partido amistoso de la fecha FIFA de octubre.

Transmisión: Disney+ Premium.