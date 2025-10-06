"Bochorno" y "vergüenza sin precedentes", la reseña de Brasil en el Mundial Sub-20

"Una vergüenza sin precedentes", la Selección de Brasil Sub-20 no encontrará remanso en casa, la prensa como 'Globo Esporte' está escandalizada con la degradación histórica sufrida en el Mundial Sub-20 en Chile, del que la pentacampeona fue eliminada por primera vez en fase de grupos.

La reacción al "bochorno" también fue fulminante dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que destituyó al entrenador Ramón Menezes un día después de la partida del certamen, tras permanecer en el cargo desde 2022.

La 'Canarinha' quedó última del Grupo C, el más complejo del Mundial, tras sufrir dos derrotas ante Marruecos (1-2) y su verdugo España (1-0) y sacar apenas un punto de nueve posibles con el empate ante México (2-2).

El país exportador de brillantes figuras se siente degradado porque su equipo juvenil, además, sólo convirtió tres goles y encajó cinco, con lo que quedó igualada a Arabia Saudí que tuvo el mismo registro, siendo cuarta en el Grupo F.



Brasil, en tanto, jugó el Mundial sin sus máximas estrellas, los delanteros Estevao del Chelsea y Endrick del Real Madrid, además del zaguero Vitor Reis, ficha del Manchester City cedido al Girona español, porque sus clubes se negaron al no estar obligados cederlos.



Histórico, de la peor manera

Este nuevo fracaso deportivo supera a la eliminación de Brasil del mismo torneo en la fase de octavos de final, en la edición de Canadá en 2007.

Un escaso 11 % de rendimiento dejó la presentación brasileña, emparejada con Panamá, Cuba –que incluso marcó un gol más– y Arabia Saudí como resultado de la poca efectividad en ataque.

Los dueños del ‘jogo bonito’ estuvieron irreconocibles, no dominaron el balón salvo con Marruecos y quedó entre las selecciones que usaron mucho más los balones largos y centros.

En tres partidos los jugadores brasileños estuvieron entre los equipos que más ocasiones claras de gol fallaron junto con Italia, y sólo remataron en 13 ocasiones el arco.

Los atacantes Luighi, del Palmeiras; Deivid Washington, del Chelsea; y Wesley, del Al-Nasser, quedaron en deuda.



El 'Scratch' escrachado

Hace 14 años que Brasil no gana un Mundial Sub-20. La última vez fue en la edición de Colombia 2011, si bien fue semifinalista en 2015. En ese periodo dejó de clasificar a tres de los seis certámenes que se disputaron.

"El fútbol de base vive una crisis profunda que ya no puede ocultarse", escribió el diario 'Meia Hora', que consideró que lo sucedido no es un hecho aislado al recordar que esta selección brasileña fue goleada 6-0 por Argentina en el Sudamericano sub-20 de este año, del cual salió como campeón.

Menezes, de 53 años, consiguió dos títulos sudamericanos Sub-20 en 2023 y 2025, en tres años ocupando el cargo llegando a dirigir también en ese periodo de forma interina a la selección absoluta tras la salida de Tite.

“Esta es mi sexta competición al frente de la selección y es la primera vez que fuimos eliminados en primera fase. Es un golpe muy duro; no esperábamos esto”, declaró Menezes el sábado tras perder con España.

Pero bajo su mando, Brasil fue eliminado por Israel en cuartos de final en la edición del torneo hace dos años en Argentina, al perder por 3-2 con un gol en el minuto 108 del alargue.

“La afición está triste, molesta, pero a veces no entiende todo el contexto, todas nuestras dificultades. Tuvimos poco tiempo para trabajar, para entrenar”, explicó Menezes.