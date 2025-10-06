Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Bochorno" y "vergüenza sin precedentes", la reseña de Brasil en el Mundial Sub-20

"Bochorno" y "vergüenza sin precedentes", la reseña de Brasil en el Mundial Sub-20

Brasil quedó eliminada del Mundial Sub-20 al sumar sólo un punto en el grupo C del certamen que se juega en Chile. Hace 14 años que la 'canarinha' no gana una Copa del Mundo en esta categoría.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Sub-20 de Brasil en el Mundial de Chile 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad