Miguel Borja dio de qué hablar en Argentina por curioso gesto: anotó un número en su mano

River Plate acumuló este domingo su sexta derrota en siete partidos al caer por 0-1 ante Sarmiento de Junín en uno de los partidos destacados de la duodécima jornada del Torneo Clausura argentino.

El chileno Iván Morales marcó tras un error del portero Franco Armani.

El equipo Millonario cayó hasta la quinta posición del Grupo B con 18 unidades, a 5 del líder, Deportivo Riresta, que este lunes jugará contra Platense, y Lanús, que este domingo se impuso por 0-2 a Independiente.

La caída de local en el Estadio Monumental derivó en una reprobación total de los hinchas para un equipo que desde el regreso de Marcelo Gallardo no pudo lograr ningún título.



CON UN NÚMERO ESPECIAL EN SU MANO. El Colibrí Borja quiso atraer su gol n°63 con la camiseta de River y lo logró vs. Sarmiento, pero el VAR se lo terminó anulando por offside.



📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l7kkfbUmBc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Rosario Central se impuso el sábado por 1-2 a Vélez Sarsfield y San Martín de San Juan venció el viernes a domicilio por 0-1a San Lorenzo.

En el Grupo A Defensa y Justicia quedó como único líder con 19 unidades tras su triunfo por 1-0 del viernes ante Argentinos Juniors, mientras que Central Córdoba quedó como escolta con 18 puntos, tras su triunfo también el viernes por 3-1 a Unión de Santa Fe.

Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate, se disculpa con la hinchada en Argentina AFP

Estudiantes tiene 18 puntos luego de su agónico empate a domicilio 1-1 con Belgrano, mientras que Racing Club trepó a la undécima posición tras vencer por 1-3 a Banfield el sábado.

El derbi Mendocino del domingo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz quedó en empate sin goles, mientras que el Barracas Central-Boca Juniors fue postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, técnico del conjunto xeneize.