NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Clasificados al Mundial 2026: ya van 22 selecciones, tras histórica gesta de Cabo Verde

Clasificados al Mundial 2026: ya van 22 selecciones, tras histórica gesta de Cabo Verde

Por primera vez en su historia, Cabo Verde jugará una Copa del Mundo y se convirtió en la selección 22 que estará presente en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2025
Imagen de referencia del trofeo del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Imagen de referencia del trofeo del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

