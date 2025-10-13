"La Selección Colombia no puede depender solo de Luis Díaz, necesitamos más jugadores"

Atrás quedó la goleada 4-0 de la Selección Colombia frente a México, con anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, una actuación que confirmó el buen momento del equipo nacional bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Ahora, la ‘tricolor’ se alista para su segundo reto de la fecha FIFA, en el que se medirá a Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, junto a Estados Unidos y México.

“Me gusta el trabajo que está haciendo Néstor Lorenzo”

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

En entrevista exclusiva con 'Gol Caracol', el exdelantero Adolfo ‘El Tren’ Valencia analizó el presente de la Selección Colombia antes del amistoso frente a Canadá.



“Me gusta lo que el profe Néstor Lorenzo está haciendo porque ya conoce a algunos jugadores, está mirando de pronto de esos cuatro o cinco cupos que hay, qué futbolistas le puede servir”, expresó el exjugador de Santa Fe y Bayern Múnich, destacando el conocimiento y la planificación del estratega argentino.

El exdelantero agregó: “Está muy metido y muy centrado en lo que quiere para poder llevar una selección competitiva, porque sabemos que hay otros equipos muy fuertes para el Mundial”.

Sobre el reciente triunfo frente a México, Valencia resaltó la actitud del equipo: “Me gustó la forma en que lo jugaron, con mucha seriedad, nada de relajo (…) me gustó mucho cómo jugó Willer Ditta de Cruz Azul porque es un central que ya tiene cancha y carácter. Es una buena alternativa para tener en cuenta”.



"No podemos tampoco tirarle todo a Díaz"

Luis Díaz durante el partido de la Selección Colombia frente México FCF

Sin embargo, el exatacante hizo una advertencia sobre la dependencia del equipo en Luis Díaz: “Él está muy enchufado en Bayern Múnich, y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que nos da cada semana. Pero necesitamos otros jugadores para que la selección no dependa simplemente de Díaz, sino que dependa de otros más”.

Valencia también señaló una de las debilidades del conjunto nacional: “La mayoría de los volantes que tenemos son para la creación de juego, pero no recuperan, y cuando se enfrenta con una selección fuerte, a veces se necesita tener dos o tres que recuperen. Ahí está la falencia. A veces no podemos tampoco tirarle todo a Díaz. Tenemos que tener también delanteros que sean, como él, explosivos, y eso es lo que está buscando el técnico”.

Por último, destacó la evolución del equipo bajo Lorenzo: “Colombia me gusta porque está tocando muy bien (…) están jugando mucho desde atrás, bien compenetrados. Vemos un Luis Díaz muy centrado, haciendo rotaciones con James, que también tiene muchas ganas y ha mejorado en lo físico (…) este partido me gusta porque vamos a enfrentar Canadá que es un rival que nos va a exigir y ahí vamos a ver qué cosas buenas tiene Colombia para ir ajustando”.



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El partido entre Colombia y Canadá está programado para este miércoles 15 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey. El balón rodará a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Gol Caracol y Ditu.