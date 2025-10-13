Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia no puede depender solo de Luis Díaz, necesitamos más jugadores"
Exclusivo

"La Selección Colombia no puede depender solo de Luis Díaz, necesitamos más jugadores"

Histórico de la Selección Colombia elogió al equipo de Néstor Lorenzo, pero advirtió sobre la falta de jugadores con características similares a las de Luis Díaz en la ‘tricolor’.

Por: Javier García
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia de Mayores
Selección Colombia de Mayores
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad