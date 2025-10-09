Síguenos en::
Gol Caracol  / Vinícius Júnior, noticia de última hora; incendio en su casa mientras está con Selección de Brasil

La prensa de España reveló que los bomberos acudieron a la residencia de Vinícius Júnior por un incendio. El jugador del Real Madrid se encuentra en la concentración de la 'canarinha'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid.
AFP.

