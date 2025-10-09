Vinícius Júnior, noticia de última hora; incendio en su casa mientras está con Selección de Brasil

Este jueves no ha sido el mejor día para Vinícius Júnior, tras las noticias que llegaron desde España por un incendio que se produjo en su vivienda en Madrid. El jugador del conjunto 'merengue' se encuentra concentrado con la Selección de Brasil para los partidos de fogueo contra Corea del Sur y Japón, el 11 y 14 de octubre.

La información fue revelada por el portal español 'Marca', a través del periodista Javier Mansan. La conflagración se produjo por un corto circuito en el sauna de su residencia y los bomberos acudieron para tomar control de la situación.

Vea el video de lo ocurrido en la casa de Vinícius Júnior:

Incendio en la casa de Vinicius. Nos lo cuenta @javiermansan desde el lugar de los hechos. https://t.co/P96gD8kdpT pic.twitter.com/snDNIsXRD0 — MARCA (@marca) October 9, 2025