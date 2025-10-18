Cali cayó 5-3 contra Corinthians en penaltis y adiós al título por Copa Libertadores femenina

Publicidad
Este sábado 18 de octubre, en el estadio Florencia Sola, Corinthians y Deportivo Cali se enfrentaron por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa Libertadores femenina 2025.
Y es que, desde el primer minuto hasta el último, ambos equipos jugaron al todo o al nada; sin embargo, en su intención de no regalar nada, complicaron los caminos hacia el arco propio durante 90 minutos de puro fútbol e intensidad, pero no mucho peso ofensivo.
Ante ese panorama, el título se definió desde el punto penalti, donde las brasileñas fueron más fuertes, venciendo a las 'azucareras' por 5-3, quienes solo erraron una pena máxima.
ASI FUERON LOS PENALTIS EN CALI VS CORINTHIANS
Cobra Zanotti y gol de Corinthians 1-0
Cobra García y gol de Cali 1-1
Cobra Alburquerque y gol de Corinthians 2-1
Cobra Kelly Ibargüen y pegó en el palo 2-1
Cobre Thais y gol de Corinthians 3-1
Cobra Aponzá y gol del Cali 3-2
Cobra Mariza y gol de Corinthians 4-2
Cobra Perlaza y gol del Cali 4-3
Cobra Jhonson y gol de Corinthians 5-3