Gol Caracol  / Cali cayó 5-3 contra Corinthians en penaltis y adiós al título por Copa Libertadores femenina

Este sábado, en territorio argentino Corinthians levantó un título más de la Copa Libertadores femenina, luego de vencer en penaltis a un Cali aguerrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Corinthians, por la final de la Libertadores femenina.
Foto: X de Libertadores femenina.

