Cali cayó 5-3 contra Corinthians en penaltis y adiós al título por Copa Libertadores femenina

Este sábado 18 de octubre, en el estadio Florencia Sola, Corinthians y Deportivo Cali se enfrentaron por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa Libertadores femenina 2025.

Y es que, desde el primer minuto hasta el último, ambos equipos jugaron al todo o al nada; sin embargo, en su intención de no regalar nada, complicaron los caminos hacia el arco propio durante 90 minutos de puro fútbol e intensidad, pero no mucho peso ofensivo.

Ante ese panorama, el título se definió desde el punto penalti, donde las brasileñas fueron más fuertes, venciendo a las 'azucareras' por 5-3, quienes solo erraron una pena máxima.

ASI FUERON LOS PENALTIS EN CALI VS CORINTHIANS



Cobra Zanotti y gol de Corinthians 1-0

Cobra García y gol de Cali 1-1

Cobra Alburquerque y gol de Corinthians 2-1

Cobra Kelly Ibargüen y pegó en el palo 2-1

Cobre Thais y gol de Corinthians 3-1

Cobra Aponzá y gol del Cali 3-2

Cobra Mariza y gol de Corinthians 4-2

Cobra Perlaza y gol del Cali 4-3

Cobra Jhonson y gol de Corinthians 5-3