Cali vs Corinthians, la final de la Copa Libertadores femenina; ¿día, hora y dónde ver en TV?

Las semifinales de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores femenina se resolvieron este miércoles en tandas de penaltis y a la disputa por el título acudirán este sábado Corinthians y Deportivo Cali.

Primero se clasificó, Deportivo Cali, el equipo colombiano venció desde los once metros por 5-4 a Colo Colo después de igualar sin goles, y al final de la jornada el duelo brasileño lo ganó Corinthians por 6-5 a Ferroviaria tras un empate 1-1.



Cali vs Corinthians EN VIVO final de la Copa Libertadores femenina; hora y dónde ver por TV

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Florencio Sola (Argentina)

Transmisión: Win S. y Pluto TV

Los partidos se jugaron en el Estadio Florencio Sola, de la localidad bonaerense de Banfield.

Deportivo Cali llegó a esta final luego de terminar como líder del Grupo D y derrotar en cuartos de final por 2-0 a São Paulo.



Deportivo Cali femenino festejando un gol en la Copa Libertadores Femenina 2025. X de @CaliFemenino

De esta manera, Deportivo Cali buscará su primer título, el segundo para Colombia, tras ganar la edición de 2018 con Atlético Huila.

A segundo turno, el bicampeón Corinthians sufrió hasta la tanda de penaltis para derrotar a Ferroviária, otro equipo brasileño, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario con los tantos de Mariza para el Timao y Andressa Pereira para las Guerreiras Grenás.

Para llegar a esta posibilidad de enlazar su tercera conquista, Corinthians fue líder de la Zona A y en cuartos de final goleó por 4-0 al local Boca Juniors.

Corinthians irá en busca de su sexta corona luego de las que consiguió el equipo paulista en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se disputa desde 2009 tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco coronaciones, Sao José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la conquistaron en una oportunidad.