Deportivo Cali, a la final de Copa Libertadores femenina: 5-4, en penaltis, sobre Colo Colo

Deportivo Cali sueña con hacer historia en la Copa Libertadores femenina 2025. Este miércoles 15 de octubre, se impuso 5-4 sobre Colo Colo, en penaltis, y avanzó a la final, donde espera por Corinthians o Ferroviária, que juegan la otra semifinal del torneo. Dicho compromiso está programado para las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Florencio Sola.

En el desarrollo del encuentro, las 'azucareras' fueron mejores, creando unas cuantas opciones de peligro. Sin embargo, la mala definición y la poca suerte, pues les sacaron un balón de la línea, les impidió abrir el marcador. Luisa Agudelo fue una espectadora de lujo, pues el equipo chileno solo remató una vez al arco y la guardameta colombiana respondió.

De esa manera, todo se definió desde el punto blanco del penalti. Eso sí, antes de que empezaran las ejecuciones, Luisa Agudelo asumió su rol de líder y arengó a sus compañeras. Una vez se reunieron en círculo, tanto jugadoras como cuerpo técnico y demás integrantes de la institución que estaban en cancha, la guardameta alzó la voz y envió un claro mensaje.

"Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer", fueron las palabras que se escucharon de parte de la arquera. Recordemos que Deportivo Cali se coronó de la Liga BetPlay femenina 2025, luego de vencer a Independiente Santa Fe en penaltis. Razón por la que, apelando a ese momento, repitieron la fórmula y demostraron su calidad en cada ejecución, ya que ninguna falló.



Paola García, Kelly Ibargüen, Melanin Aponzá, Ana Maria Fisgativa y Stefania Perlaza inflaron las redes para el cuadro colombiano, marcando cinco de cinco. La otra cara de la moneda se vivió en Colo Colo, donde anotaron Yanara Aedo, Yenny Acuña, María José Urrutia y Dahiana Bogarín, pero Mary Valencia, quien es colombiana nacionalizada chilena, falló su cobro.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...