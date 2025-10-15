Síguenos en::
Gol Caracol  / Deportivo Cali, a la final de Copa Libertadores femenina: 5-4, en penaltis, sobre Colo Colo

Deportivo Cali, a la final de Copa Libertadores femenina: 5-4, en penaltis, sobre Colo Colo

Después de haber empatado 0-0 en los 90 minutos contra el club chileno, Deportivo Cali fue más contundente desde el punto blanco e irá por el título continental.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2025
Luisa Agudelo, guardameta del Deportivo Cali, en el partido de la Copa Libertadores femenina 2025
