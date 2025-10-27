Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Campeón con Real Madrid y leyenda de la Selección de España, falleció a sus 64 años

Campeón con Real Madrid y leyenda de la Selección de España, falleció a sus 64 años

Hace un par de horas, se confirmó la lamentable noticia que deja un gran vacío en el fútbol internacional. Real Madrid envió sus condolencias a la familia del exfutbolista.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
José Manuel Ochotorena falleció a sus 64 años de edad, este 27 de octubre de 2025.
José Manuel Ochotorena falleció a sus 64 años de edad, este 27 de octubre de 2025.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad