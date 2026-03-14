¿James Rodríguez jugará en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United?; acá las novedades

El debut de James Rodríguez en la Major League Soccer con el Minnesota United ha tenido que esperar un poco. El volante colombiano ya ha sido convocado y fue suplente, pero aún no ha sumado minutos; no obstante, en las últimas horas se conoció información importante sobre el '10' cucuteño.

El propio jugador 'cafetero' había anunciado hace unos días que su estreno en la MLS estaba cerca, que podría ser frente al Vancouver Whitecaps, escuadra que tiene en sus filas a Thomas Müller y con quien compartió en el Bayern Múnich hace algunas temporadas atrás. Lo cierto es que el propio entrenador de 'the loons', Cameron Knowles, entregó un reporte de Rodríguez Rubio.

En ese orden de ideas, Knowles precisó que el capitán de la Selección Colombia ha entrenado con regularidad y que podrá contar con él para el compromiso de este domingo en el campeonato norteamericano.

James Rodríguez junto al Minnesota United FC Cuenta Oficial de X del Minnesota United FC

"James Rodríguez entrenó esta semana y está disponible para ser seleccionado contra Vancouver el domingo", se leyó en la cuanta en 'X' del periodista Andy Greder.



A continuación, en el mismo informe del comunicación se leyó que el timonel del Minnesota United complementó que "el centrocampista colombiano se perdió la derrota de Nashville por una contusión, pero ha demostrado una profesionalidad sobresaliente en los entrenamientos".

Update: James Rodriguez trained this week and is available for selection vs. Vancouver on Sunday, head coach Cameron Knowles said.



Context: The Colombian midfielder missed Nashville loss with a contusion, but has had "outstanding" professionalism in training, Knowles said. — Andy Greder (@andygreder) March 14, 2026

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Así las cosas, todo parece indicar que el debut del exReal Madrid y Porto se daría este domingo 15 de marzo en la cancha del BC Place, en la ciudad de Vancouver.



¿Cómo va el Minnesota United en la Major League Soccer?

La escuadra que tiene en sus filas al talentoso volante colombiano James Rodríguez ocupa la décima plaza de la Coferencia Oeste con cuatro puntos.

La actualidad del Vancouver Whitecaps

Por su parte, el elenco que tiene como gran figura a Thomas Müller suma puntaje perfecto en la Conferencia Este tras tres compromisos disputados. Los Vancouver Whitecaps suman 9 enteros y han logrado convertir ocho goles y sólo han recibido uno.

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¿Cuándo es Vancouver Whitecaps vs Minnesota United en la MLS?

Este compromiso de una nueva jornada de la Major League Soccer está pactado para este domingo 15 de marzo, en horario de las 3:30 de la tarde, en horario de Colombia.