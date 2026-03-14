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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿James Rodríguez jugará en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United?; acá las novedades

¿James Rodríguez jugará en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United?; acá las novedades

En la MLS cada jornada hay expectativa por el debut de James Rodríguez en el Minnesota United; y este sábado llegó nueva información desde territorio norteamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en entrenamiento con el Minnesota United - Foto:
Minnesota United Oficial

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