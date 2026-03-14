El narcotraficante que fue futbolista y lo capturaron en Bolivia; extraditado a Estados Unidos

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del Cono Sur, fue capturado este viernes en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

Investigaciones de las autoridades estadounidenses señalan que Marset lideró una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, 11 de ellas decomisadas en el puerto de Antwerp, en Bélgica.

Marset, que tuvo una breve carrera como futbolista profesional, también es sospechoso de encargar en 2022 el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci.



El fiscal estaba de luna de miel en una isla del Caribe colombiano en 2022 cuando dos hombres se le acercaron en una moto acuática y le dispararon frente a su esposa.

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Marset era fanático del fútbol. Jugó en Deportivo Capiatá en Paraguay, a cambio de sobornos, y regentó otro equipo de la liga regional boliviano en Santa Cruz. En varios videos publicados desde la clandestinidad, se ufanaba de que las autoridades no podrían capturarlo.

Marset fue capturado y expulsado a Estados Unidos debido "a una orden judicial emitida en la justicia norteamericana", indicó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo en conferencia de prensa, acompañado del presidente Rodrigo Paz.

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Policías bolivianos entregaron a Marset a agentes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, en el aeropuerto de Santa Cruz y estos lo subieron con cadenas en manos y pies a un avión con matrícula estadounidense, según imágenes difundidas por el canal estatal Bolivia TV.

El operativo se realizó durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados, constató la AFP.

El ciudadano uruguayo en todo momento "mantuvo silencio", según Oviedo, y no hubo heridos.

Cuatro personas más fueron detenidas, entre ellas una mujer de apellido Marset, informó la Fiscalía.

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El jefe de la policía boliviana, Mirko Sokol, informó que las requisas policiales continuarán los próximos días. "Tenemos información de mucha gente que ha colaborado con Marset. Es muy probable que haya policías", dijo a periodistas, sin identificar a los supuestos cómplices.

El presidente de Bolivia agradeció por su lado "la cooperación de organizaciones internacionales de diferentes países vecinos y del continente".

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"El reino de terror y caos de Sebastián Marset se terminó. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y el rápido fortalecimiento de la cooperación EEUU-Bolivia en la aplicación de la ley, el notorio narcotraficante Marset enfrentará a la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo más segura y más fuerte a nuestra región", dijo el departamento de Estado estadounidnse en la red X.

La cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, reunió el sábado en el estado de Florida a más de una docena de presidentes de derecha de la región con el objetivo de cooperar en la lucha contra el crimen organizado transnacional.