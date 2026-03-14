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Gol Caracol  / El narcotraficante que fue futbolista y lo capturaron en Bolivia; extraditado a Estados Unidos

El narcotraficante que fue futbolista y lo capturaron en Bolivia; extraditado a Estados Unidos

Se trata del uruguayo Sebastián Marset, quien tuvo una breve carrera como futbolista profesional, pero desde hace varios años era uno de los más buscados por sus negocios ilícitos.

Por: AFP
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Sebastián Marset
Sebastián Marset, narcotraficante capturado - Foto:
AFP

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