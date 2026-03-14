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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vancouver Whitcaps vs Minnesota United EN VIVO; hora y TV del debut de James Rodríguez en la MLS

Vancouver Whitcaps vs Minnesota United EN VIVO; hora y TV del debut de James Rodríguez en la MLS

Este domingo 15 de marzo será el debut del colombiano James Rodríguez en la MLS, tal y como él mismo lo confirmó días atrás. Prográmese para ver al capitán de la Selección.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United FC, de la MLS, para el 2026
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