Vancouver Whitcaps vs Minnesota United EN VIVO; hora y TV del debut de James Rodríguez en la MLS

Llegó el día, este domingo será el debut de James Rodríguez en la MLS con el Minnesota United, equipo al que llegó para la presente temporada, luego de terminar contrato con el León, de México, a finales del año 2025.

Y luego de tres partidos ya en la Major League Soccer, dos en los que no estuvo convocado y otro en el que fue suplente, todo indica que ahora si será el estreno del mediocampista colombiano en su nuevo reto en el balompié del exterior.



Vancouver Whitecaps vs Minnesota United EN VIVO, hora y TV para ver a James Rodríguez

Fecha: domingo 15 de marzo

Hora: 3:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Transmisión: Apple TV y Amazon Prime

Desde hace algunos días, el propio James Rodríguez en una transmisión con el streamer Pelicanger, hablando del equipo que tienen juntos en la Kings League, mencionó que "el próximo fin de semana, juego el domingo, así que no voy poder estar. Contra el equipo de Thomas Muller", dejando saber que su debut ya estaría listo.

Cabe recordar que el '10' colombiano no alcanzó a estar listo para el primer partido del Minnesota United en la MLS, porque llevaba pocos días entrenando y se demoraron en darle el permiso de trabajo en Estados Unidos.



James Rodríguez todavía no se estrena con Minnesota United. Getty Images.

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Para el segundo compromiso fue convocado pero estuvo de suplente, y en el más reciente duelo de los 'loons' no pudo estar por molestias físicas, que ya dejó atrás y todos en la Major League Soccer están pendientes a su debut.

Actualmente el Minnesota United está en el puesto 10 de la tabla de posiciones de la MLS, con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

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En cuanto a James Rodríguez tendrá dos partidos con su equipo en el campeonato norteamericano antes de ser convocado por el DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para los partidos preparatorios frente a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), que serán importante en este proceso hacia la participación en el Mundial 2026, con dos rivales europeos palpitando lo que será el duro choque contra Portugal, en la fecha 3 del grupo K de la Copa del Mundo.