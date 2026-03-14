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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid femenino sin problemas con Real Sociedad; victoria 0-3 por Liga F

Linda Caicedo y Real Madrid femenino sin problemas con Real Sociedad; victoria 0-3 por Liga F

El triunfo de este sábado le permitió a las 'merengues' consolidarse en la segunda plaza de la Liga F con 53 puntos. Linda Caicedo estuvo 87 minutos en el campo de juego.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Linda Caicedo en Real Sociedad vs. Real Madrid por la Liga F de España.
Linda Caicedo en Real Sociedad vs. Real Madrid por la Liga F de España.
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