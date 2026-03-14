"Luis Díaz vivió una montaña rusa en Leverkusen", así describieron su juego con Bayern Múnich

El Bayern Múnich logró un empate a un gol en su visita al BayArena frente al Bayer Leverkusen, este sábado, en cumplimiento de la jornada 26 de la Bundesliga. En dicho compromiso vio acción Luis Díaz, pero el guajiro tuvo un partido lleno de contrastes, al marcar un gol, pero luego vio la tarjeta roja. El elenco 'grande de Baviera' terminó con nueve hombres en cancha; sufrió con su rival en los últimos minutos.

Este cotejo dejó al Bayern con 67 unidades en la cima del campeonato alemán, y al Leverkusen, en la sexta casilla y con 45 unidades. Y como es habitual, luego de una nueva fecha completada, en la prensa de aquel país analizaron a detalle a los futbolistas en cancha y Díaz Marulanda no fue la excepción a la regla. Su expulsión influyó en su valoración final.

Luis Díaz en una de las acciones de juego en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en la Bundesliga. Getty

¿Qué dijeron en la prensa de Alemania tras gol y expulsión de Luis Díaz en Leverkusen vs. Bayern Múnich?

En ese orden de ideas, en la página web del diario 'T-Online' registraron así el desempeño del oriundo de Barrancas, La Guajira, en el césped de juego del BayArena.



"Perdió el duelo decisivo en el mediocampo, lo que derivó en el 0-1. Desaprovechó una oportunidad de oro para empatar cuando se plantó solo ante el arquero, golpeando su propia pierna con el disparo (53'). Dio un buen pase a Kane, aunque el gol fue anulado (61'). Luego convirtió su siguiente oportunidad para poner el 1-1 (70') – su decimoquinto gol de la temporada. Recibió una segunda tarjeta amarilla por simular una falta (84'). Calificación: 4", escribieron en el mencionado tabloide de la ciudad de Berlín.

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Por su parte, en el diario 'Merkur' de Múnich describieron el juego del 'crack' de la Selección Colombia como una verdadera montaña rusa.

"Vivió una montaña rusa en Leverkusen: Díaz perdió la posesión del balón de forma imprudente antes del 1-0 y luego no logró recuperarlo, esperando que el árbitro Christian Dingert pitara. El árbitro pitó, y con razón, y el Bayern Múnich encajó el gol al contraataque. Después, el colombiano protagonizó numerosos despistes; en la que fue la mejor oportunidad para empatar, disparó con su propia pierna y el balón se fue por encima del larguero (minuto 53). Luego, tras un fuerte contraataque, Díaz finalmente marcó el gol del empate (minuto 69) y fue expulsado 15 minutos después con una segunda tarjeta amarilla por simular una falta. Calificación: 4", precisaron.

Luis Díaz y su expulsión con Bayern Múnich en Bundesliga - Foto: Getty Images