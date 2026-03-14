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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz vivió una montaña rusa en Leverkusen", así describieron su juego con Bayern Múnich

"Luis Díaz vivió una montaña rusa en Leverkusen", así describieron su juego con Bayern Múnich

El extremo marcó gol y se fue expulsado en el empate 1-1 del Bayern Múnich en su visita al Bayer Leverkusen, este sábado en juego de la Bundesliga. ¡Así vieron en Alemania a Luis Díaz!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en juego de la Bundesliga.
Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en juego de la Bundesliga.
Getty

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