Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Parque arqueológico cercano a Bogotá recibirá selectivo a Mundial de cross country

Parque arqueológico cercano a Bogotá recibirá selectivo a Mundial de cross country

Se trata de un certamen que acogerá a lo mejor del lote nacional en ambas ramas y que tendrá un particular y retador escenario.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Leidy Lozano, favorita para el Nacional de cross country 2025.jpg
Leidy Lozano, favorita para el Nacional de cross country 2025
Imagen: PCC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad