Parque arqueológico cercano a Bogotá recibirá selectivo a Mundial de cross country

El certamen se disputará el 18 de octubre en el parque arqueológico Piedras del Tunjo, en el municipio cundinamarqués de Facatativá, donde también se llevaron a cabo las competencias de la primera parada del Campeonato Nacional de la especialidad, en marzo.

La gran estrella del evento promete ser Leidy Lozano, una de las principales fondistas del país en la actualidad y quien busca repetir el triunfo conseguido en marzo, cuando debutó con la Liga del Valle, para encabezar así el combinado patrio en posteriores citas internacionales.

La corredora se impuso en ese entonces con un tiempo de 41 minutos y 41 segundos, mientras que la segunda posición fue Alejandra Sánchez, también del Valle, con 42:53; mientras que el tercer puesto fue para Stefany López, de Boyacá, con 43:08.

Lozano, mejor colombiana de la Media Maratón de Bogotá 2025, viene de ser segunda en los 21 kilómetros de la Carrera de la Mujer Colombia, entre otras destacadas actuaciones en lo que va de la temporada.



Selectivo para el Mundial de 2026

Este campeonato será clasificatorio para el Campeonato Suramericano que se realizará el 8 de noviembre de 2025 en la misma sede.



De allí también saldrá la Selección Colombia que participará en el Mundial de cross country que se llevará a cabo en Tallhassee, Estados Unidos, el 10 de enero de 2026.