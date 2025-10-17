“Muchos están esperando que la Selección Colombia Sub-20 pierda para caernos encima”

Tras la derrota frente a Argentina, la Selección Colombia intentará cerrar con honor su participación en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile. Los dirigidos por César Torres cumplieron con el objetivo de disputar los siete partidos del certamen orbital, aunque no podrán pelear por el título.

La ‘tricolor’ se medirá por el tercer lugar ante Francia, que cayó en la semifinal frente a Marruecos. Antes del duelo contra los galos, José Cavadía y Simón García atendieron a los medios de comunicación.

“Le damos la cara al país, no era lo que queríamos”

Selección Colombia Sub-20 durante el Mundial Sub-20 FCF

En diálogo con los medios, el defensor central Simón García se mostró autocrítico tras no cumplir con el objetivo y aprovechó para enviar un mensaje a los detractores de la Selección Colombia Sub-20.

“Tenemos que terminar bien, pensar en el partido contra Francia. Lastimosamente, no es lo que queríamos, pero estoy orgulloso de mí, del cuerpo técnico, de mis compañeros. Lo dimos todo para poder pasar y llegar hasta donde estamos, que no es fácil, pero es la posición en la que nos pone el fútbol y la vida, y hay que quedar en el podio”, dijo inicialmente Simón García.

Y añadió: “Todo sirve para mejorar, para aprender. Le damos la cara al país, no es lo que queríamos. Todo el mundo sabe que el grupo se sintió golpeado por el resultado. Es normal, queríamos entregar el título a Colombia”.

Sobre las críticas, el defensor fue claro: “En Colombia hay muchas personas que apoyan, pero, lastimosamente, hay otras que están esperando que la selección pierda para caer encima. En Argentina, así el equipo pierda, la gente apoya, en la parte futbolística. Nosotros respondimos, pero el resultado no se dio”.

Por su parte, José Cavadía reafirmó el objetivo del grupo para el encuentro frente a Francia: “Queremos que Neyser Villarreal se quede con el título de goleador, se lo merece por la clase de jugador y persona que es. Mañana haremos todo lo posible para que él se lleve ese bonito recuerdo y que quede en la historia como goleador del Sudamericano y del Mundial”.



¿Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20?

El partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia se disputará este sábado a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de Gol Caracol y Ditu.