Fuerte mensaje en Selección Colombia Sub-20: "Alexéi Rojas no sale ni en la foto del Arsenal"

Tras la derrota frente a Argentina, la Selección Colombia intentará cerrar con honor su participación en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile. Los dirigidos por César Torres cumplieron con el objetivo de disputar los siete partidos del certamen orbital, aunque no podrán pelear por el título.

La ‘tricolor’ se medirá por el tercer lugar con Francia, que cayó en la semifinal frente a Marruecos. Antes del duelo ante los galos, César Torres habló con los medios de comunicación.

“Somos seres humanos, tenemos emociones”

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 AFP



“Es un rival europeo, dinámico, con extremos rápidos, transiciones rápidas, un equipo que tiene un buen inicio, con mucha movilidad, con los tres volantes que rotan bastante. Es un buen equipo”, dijo inicialmente César Torres.

En cuanto al estado físico de Joel Canchimbo y Jordan Barrera, explicó: “Está bien, se le hizo una resonancia, yo creo que es muy difícil que pueda estar contra Francia. Jordan está entre los tiempos de recuperación, no puedo decir si está o no; se le han hecho algunas cosas, pero hay que mirar la integridad del jugador ante todo”.

Sobre el estado anímico del grupo, agregó: “Hemos intentado despejar la mente, han salido del hotel, han caminado, han estado en ambientes con gente común, salir un poco del encierro, despejar. Somos seres humanos, tenemos emociones, venimos de un golpe fuerte y hay que estar más fuertes, porque así es la vida y no es la última que va a suceder. Yo los veo bien, con el dolor, pero hay que lavar la cara y salir al frente”.

Una de las respuestas más llamativas fue la que dio al ser consultado sobre si Alexéi Rojas tendría posibilidades de atajar frente a Francia: “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado (…) el único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”.

Alexei Rojas Fedorushchenko durante un enfrentamiento de la Selección Colombia Sub-20. FCF.

Respecto a los objetivos en el cierre del Mundial, el técnico señaló: “Que Neyser sea el goleador del Mundial es uno de los objetivos, son varios. La medalla de bronce es otro, ganar es otro. Son 39 partidos internacionales, de los cuales serían solo tres derrotas; al momento es una locura. Después hay muchas cosas en juego”.

Por último, mencionó: “Intentaré tener por línea dos o tres jugadores que tengan frescura, porque va a ser un partido de altísima exigencia, que perfectamente podría haber sido una final. Entonces somos responsables de eso. Tenemos que ser un equipo de piernas para competir”.



¿Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20?

El partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia está programado para este sábado, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol y Ditu.