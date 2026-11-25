Bucaramanga vivió una noche de terror en el estadio El Campín. Este martes 24 de noviembre, perdió 4-1 contra Millonarios, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, y varios aficionados afirmaron que la principal razón de dicha derrota había sido por la ausencia de Fabián Sambueza. Y es que el referente del 'leopardo' no estuvo desde el arranque y generó toda clase de preguntas.

Por eso, en rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador, Pablo Peirano, se encargó de aclarar la situación. Además, se refirió a los errores que cometió su equipo y lo que se debe mejorar de cara a lo que se viene. El próximo viernes 27 de noviembre, a las 6:35 p.m., visita a Deportivo Cali, en el estadio de Palmesca.

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¿Por qué la ausencia de Fabián Sambueza en la titular?

"Fue por un tema físico que no es grave".

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¿Qué pasó contra Millonarios?

"No fue un buen partido nuestro, cometimos muchos errores, nos costó la parte defensiva, siendo superados en los duelos y, además, cuando tuvimos opciones, no concretamos. Es un partido que a veces llega, pero mi opinión de mis jugadores no va cambiar. Eso sí, recibir seis goles en dos partidos es algo a tener en cuenta".



¿Por qué cambió tanto el equipo?

"La idea nunca fue cambiar ni modificar. Sabíamos el equipo al que íbamos a enfrentar. El rival fue efectivo y lo pagamos caro. Algunas jugadas fueron virtud de ellos y otras fueron por errores nuestros. Cuando los otros te concretan, todo cambia. Terminamos bien el primer tiempo, arrancamos mejor la parte complementaria, pero el 3-1 de ellos es un golpe duro y más después con el cuarto tanto que llega tras un penalti que viene de un saque de banda".

Pablo Peirano, director técnico de Atlético Bucaramanga, en un partido de la Liga BetPlay II-2026 Archivo de Colprensa

¿Cuál es el motivo de modificar el módulo?

"Hemos comenzando con línea de cuatro, luego a línea de tres, pero no es más. Esto no es un tema de hacer una u otra cosa porque sí, sino que siempre se mira con el fin de que funcione. A veces, hay virtudes del rival que te complican. Ahora, sí quiero ver por qué hemos recibido tantos goles en pocos partidos. Lo que pasa en la cancha es relativo".

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¿Qué cree que no salió en este partido?

"Dentro de lo que se había observado, estaba que ellos jugaran con dos delanteros o Carlos Darwin Quintero de enganche. En lo que nos ganaron fue en los duelos; a veces, en otros partidos, nos decían que ganábamos con pocas llegadas y esta vez pasó lo opuesto, llegando mucho, pero perdiendo. Se tuvo volumen de ataque, pero se sufrió en defensa. Se atacó mucho, con claras opciones, pero no se logró el objetivo. Solo queda seguir trabajando y ya está".