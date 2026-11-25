Se terminó el invicto de Cali. Después de 15 partidos sin conocer la derrota, los 'azucareros' perdieron y fue justo en el clásico vallecaucano contra América, por la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este martes 24 de noviembre, cayeron 2-1 y quien habló al respecto fue el entrenador, Rafael Dudamel. En rueda de prensa, dejó claro que hubo un tema en particular de su equipo que no le gustó, dando ventajas frente a un rival que lo supo aprovechar.

¿Cómo analiza el desarrollo del partido?

"En esta seguidilla de partidos donde no conocíamos la derrota, no significa que hiciéramos todo bien. Ahora, sí tuvimos un buen comportamiento defensivo. De lo que reflexiono de estos 90 minutos es que en este juego de posesión y posición, América nos atraía a los volantes de primera línea y el espacio con los defensas centrales se hacía larga. Nos costó eso y no se supo responder a ello. Los goles no son normales porque ellos jugaron a distraernos y realizaron un buen trabajo interior. En el primer tiempo, el rival compitió más, pero ya en la segunda parte, lo emparejamos y ellos supieron despejar cualquier aproximación. Felicito a David González, que sigue haciendo un trabajo admirable, más por como maneja las situaciones internas y externas. Ahora, si queremos soñar con la final, tenemos que vencer a Bucaramanga".

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¿La derrota contra América demuestra lo irregular que es Cali?

"Siempre lo hemos reconocido, siendo autocríticos. En el fútbol, se debe entender que se puede ganar, empatar o perder. Ustedes saben que cuando no se ha logrado algo, se dice y aceptamos lo que se debe ajustar. En esta ocasión, tuvimos una buena producción ofensiva, pero se perdió 2-1. Lo que se vio en el segundo tiempo es lo que queremos ver y por lo que tanto se ha trabajado. Vamos a competir hasta el último partido para clasificar".

América y Cali se enfrentaron por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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¿Por qué le costó al equipo generar opciones?

"Los dos tiempos nunca van a ser iguales porque aparece el cansancio, los cambios, en fin. Ahora, la actitud es algo que no se negocia y lo mostramos en la segunda parte. Tuvimos ese atrevimiento y personalidad. Ya nos quedó de lección para lo que debemos corregir y que lo que se vivió en la parte inicial, no vuelve a pasar, sino que, por el contrario, se vea más lo de los segundos 45 minutos".



¿Cómo hacer que el Cali sea más ofensivo?

"Tener más delanteros no te hace más atrevido. Siempre salimos a ganar, de eso no les quepa la menor duda. Después, América impuso su plan de juego y es cierto. Con el paso del tiempo, ellos se cansaron y nosotros estábamos más enteros y lo aprovechamos para hacer daño".