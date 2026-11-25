América sigue demostrando que lo hecho en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 no fue ninguna casualidad. Este martes 24 de noviembre, venció 2-1 a Cali, en el estadio Pascual Guerrero, y se subió a lo más alto del cuadrangular B. Al respecto, quien habló fue el entrenador, David González, quien no se guardó ni un solo elogio para sus dirigidos y, de paso, dejó claro que lo que se viene son "finales", empezando con Millonarios, el próximo viernes 27, en El Campín.

¿Qué le gustó del equipo?

"Me gustó mucho la personalidad del equipo. En el primer tiempo, fuimos superiores. Cali intentó esperarnos y contragolpear. De nuestra parte, estuvimos finos. Me gustó el inicio del segundo tiempo. Ahora, nos quedamos sin energía y es claro, pero se ganó el clásico y eso se gana como sea. Este envión anímico ayudará a recuperarnos rápido y más que van a volver otros jugadores de lesiones. Lo importante es distribuir los minutos y disputar todas las finales que quedan. Acá ya no se puede descansar, sino buscar la forma de estar muy frescos y hacer un buen partido contra Millonarios".

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¿Esta victoria hace pensar que se viene el título?

"Ganar un clásico, en cuadrangulares y de la forma como se gana, siempre genera esa sensación. Sin embargo, es algo que hemos generado desde hace rato, cuando empezaron las victorias seguidas, luego de la manera como sacamos algunos problemas externas, sacando lo bueno de lo malo, en fin. Somos un grupo fuerte y tenemos hambre de gloria y hacer historia".

Tomás Ángel, autor de los dos goles de América contra Cali en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

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¿Cree que es el mejor equipo desde lo táctico?

"Todos hemos estado tan blindados que intentamos no enceguecerse de lo bueno ni hundirnos por lo malo. Tratamos de trabajar en todo momento para que los jugadores tengan herramientas para sacar adelante las cosas. Los futbolistas, desde que este proceso arrancó, se han entrenado y entregado de una gran manera".



¿Se apoya en Adrián Ramos para consejos y demás?

"Siempre hablamos de todo. Nosotros, en él, Marlon Torres y Rafael Carrascal, nos comunicamos y tratamos de tener una apertura para escucharlos. Por más de que uno jugó y eso, hay cosas que uno no puede saber de un camerino. Ellos son los encargados de que todo funcione, bajar el mensaje y tiremos para el mismo lado".