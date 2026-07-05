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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti explicó por qué Vinícius no cobró el penalti que Brasil erró contra Noruega

Carlo Ancelotti explicó por qué Vinícius no cobró el penalti que Brasil erró contra Noruega

Cuando transcurría el minuto 14, Bruno Guimarães se hizo cargo de un penalti, pero falló y, de inmediato, todos se preguntaron por qué Vinícius no lo había cobrado.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior en el partido entre Brasil y Noruega por el Mundial 2026
Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior en el partido entre Brasil y Noruega por el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se escudó en la estadística para explicar la razón por la cual Vinícius Júnior no tiró el penalti que falló Bruno Guimarães, determinante para la eliminación de la Canarinha en los octavos del Mundial 2026 contra Noruega.

"Escogimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo", dijo el técnico italiano en rueda de prensa, tras perder 1-2 ante los Vikingos Rojos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El preparador de Reggiolo reveló que su comisión técnica hizo "una estadística" para intentar descubrir qué jugadores de la selección brasileña tuvieron mejor porcentaje de acierto desde el punto de penalti durante el último año.

"Y de los jugadores disponibles el mejor era Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno Guimarães y después (Gabriel) Martinelli", explicó.

De esta forma, Vinícius, que acostumbra a repartirse los penaltis con el francés Kylian Mbappé en el Real Madrid, no está entre los cinco lanzadores de la actual selección brasileña, según los datos que maneja Ancelotti.

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La Canarinha desaprovechó varias ocasiones claras durante el encuentro, incluido un penalti lanzado por Bruno Guimarães en la primera mitad y detenido por Nyland, uno de los protagonistas de la clasificación noruega.

Vinicius Júnior, jugador de la Selección de Brasil
Vinicius Júnior, jugador de la Selección de Brasil
AFP

Endrick también desperdició un mano a mano nada más salir del banquillo en la segunda parte. Todo lo contrario que Noruega, que resolvió gracias a la efectividad de Erling Haaland.

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En los últimos diez minutos, el delantero del Manchester City cabeceó dentro del área y se sacó un latigazo desde fuera para certificar el pase a cuartos de final para su país por primera vez en la historia.

En el tiempo de descuento, Neymar sí transformó otro penalti para maquillar el resultado.

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