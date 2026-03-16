Carlo Ancelotti le manda mensaje a Neymar; "no puede ir al Mundial, si no está al 100 por ciento"

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de este mes, anunció el lunes el seleccionador Carlo Ancelotti. La gran ausencia es Neymar.

Endrick, de 19 años, es llamado por primera vez por Ancelotti, el técnico con el que debutó en el Real Madrid.

Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha, del Barcelona, y el portero Alisson, del Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos amistosos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial, además de la presencia del astro del Real Madrid Vinícius Júnior.

Neymar, por el contrario, sigue ausente.



- "Neymar tiene que seguir trabajando" -

Consultado en rueda de prensa en Rio de Janeiro por la nueva falta de Neymar, Ancelotti resaltó que la estrella del Santos aún no está en plenitud física.



"Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%", expresó el italiano.

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"Tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y una buena condición física", añadió.

Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama. Getty Images.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, Neymar jugó su último encuentro con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que arruinó su paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita.

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En la Copa del Mundo, entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.



Endrick llega como figura

El último partido de Endrick con la camiseta de Brasil fue la derrota 4-1 ante Argentina en Buenos Aires en marzo de 2025, que le costó el cargo a Dorival Júnior, reemplazado por el entrenador italiano. Suma 14 partidos internacionales, con tres goles.

Tras recibir mínimas oportunidades esta temporada en el Madrid, explotó en el Lyon.

Endrick, jugará cedido en Lyon AFP

El exjugador del Palmeiras lleva tres goles y tres asistencias en ocho partidos de la Ligue 1 y firmó dos anotaciones en la Copa de Francia y una más en la Europa League.

Hay otras caras nuevas en el listado para los amistosos en Estados Unidos contra Francia, el 26 de marzo, y Croacia cinco días después.

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El goleador Igor Thiago tiene su oportunidad en una sólida temporada con el Brentford en Inglaterra (18 goles en la Premier League, solo por detrás del noruego Erling Haaland, que acumula 22 con el Manchester City) y en el mediocampo Ancelotti abre juego con Gabriel Sara y Danilo.