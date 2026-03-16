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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti le manda mensaje a Neymar; "no puede ir al Mundial, si no está al 100 por ciento"

Carlo Ancelotti le manda mensaje a Neymar; "no puede ir al Mundial, si no está al 100 por ciento"

El futbolista del Santos, Neymar Jr., no fue convocado para los partidos de la selección de Brasil antes del Mundial 2026. De igual manera, el DT Carlo Ancelotti aún le deja la puerta abierta.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Neymar Santos de Brasil
Neymar con el Santos de Brasil - Foto:
AFP

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