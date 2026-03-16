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Gol Caracol  / Neymar sigue 'borrado' por Carlo Ancelotti en Brasil; no fue convocado y peligra el Mundial 2026

Neymar sigue 'borrado' por Carlo Ancelotti en Brasil; no fue convocado y peligra el Mundial 2026

Este lunes el técnico italiano Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados para los partidos preparatorios contra Francia y Croacia, y nuevamente sigue sin aparecer el nombre de Neymar.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Neymar con la Selección de Brasil
Neymar con la Selección de Brasil
AFP

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