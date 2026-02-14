Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Carlos Bacca se puso su mejor pinta; el goleador del Junior se goza el Carnaval

Carlos Bacca se puso su mejor pinta; el goleador del Junior se goza el Carnaval

Por estos días Barranquilla está en Carnaval, y Carlos Bacca no se perdió uno de los eventos más importantes de estas fiestas en el Caribe colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Carlos Bacca, delantero del Junior en plena Batalla de Flores 2026.
Carlos Bacca, delantero del Junior en plena Batalla de Flores 2026.
X de @JuniorClubSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad