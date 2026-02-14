Carlos Bacca se puso su mejor pinta; el goleador del Junior se goza el Carnaval

Barranquilla es fiesta, alegría y júbilo por estos días. La capital del Atlántico se encuentra en pleno Carnaval y nadie se quiere perder estas fiestas que engalanan por esta época al Caribe colombiano, ni siquiera los jugadores del Junior se quedaron por fuera del 'espeluque' y la maicena. Uno de los que dijo 'presente' en plena Batalla de Flores 2026, este sábado, fue Carlos Bacca.

El delantero porteño se puso su mejor pinta carnavalera, por supuesto, en los que resaltaron los colores del 'tiburón'. Muy sonriente se apreció al experimentado delantero en las fotografías difundidas por el propio club 'currambero' en sus distintas plataformas digitales. El mensaje que acompañó a las instantáneas fue el siguiente: "El goledor, modo Carnaval".

Además, en las redes sociales no paran de circular videos sobre las carnestolendas, y en medio de todos los clips, llamó la atención uno en donde exjugadores del Junior se la vacilaron y gozaron en un carroza que se distinguía en plena Vía 40. En la misma destacaba la microfigura de un 'tiburón' levantando la copa de campeón de Liga, y bailando al ritmo de la música, el 'eterno capi' Sebastián Viera, Víctor Danilo Pacheco, Luis Naváez, Giovanni Hernández y Marlon Piedrahita.



¡FIRME🔥🦈! Ídolos de Junior disfrutando de el Carnaval de Barranquilla.



Sebastián Viera, Marlon Piedrahita, Narváez, Gio Hernández, etc… 🌟



🎥 @__carlospolo pic.twitter.com/pakNsr5pIt — Toque Sports (@ToqueSports) February 14, 2026

Publicidad

Recordemos que la soberana del Carnaval 2026 es Michelle Char Fernández, quien fue coronada el viernes anterior en un espectáculo magistral en el estadio Romelio Martínez. Las carnestolendas irán hasta el martes 17 con la muerte de Joselito Carnaval.