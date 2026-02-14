Síguenos en:
Falcao García prendió las alarmas en Millonarios vs. Llaneros: el 'Tigre' salió en camilla

Falcao García prendió las alarmas en Millonarios vs. Llaneros: el 'Tigre' salió en camilla

Finalizando el primer tiempo en El Campín, Falcao García mostró dolor en su rostro y se agarró constantemente el posterior de su pierna derecha. ¡No pudo seguir en el partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios.
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios.
Colprensa

