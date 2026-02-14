Falcao García prendió las alarmas en Millonarios vs. Llaneros: el 'Tigre' salió en camilla

Falcao García prendió las alarmas en Millonarios vs. Llaneros al salir en camilla finalizando la primera parte en el estadio Nemesio Camacho El Campín, este sábado. El 'Tigre' que fue titular en el compromiso de la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026 pidió atención médica luego de sentir un fuerte dolor en la parte posterior.

El reloj mostraba el minuto 45 cuando las cámaras de la transmisión del partido captaron a García Zárate con grandes muestras de dolor en su rostro y agarrándose el posterior de su pierna derecha, luego de intentar correr por un balón por la banda, pero se frenó en seco. Inmediatamente, el referente en ataque del 'embajador' fue atendido por el cuerpo médico del equipo, pero tiempo después se apreció como fue sacado en camilla.

Igualmente, todas las miradas se vieron puestas en este instante en que Falcao abandonó el campo de juego y se fue directamente con rumbo a los camerinos del máximo escenario deportivo de la capital de la República. Finalmente, se confirmó el temor de los hinchas de Millonarios, el 'Tigre' no pudo salir para la parte complementaria y tuvo que ser sustituido. En su lugar ingresó Hurtado.

Ahora, queda esperar el diagnóstico médico del exdelantero del Porto y Atlético de Madrid, que había anotado el tanto del triunfo 1-0 de Millonarios en el duelo frente a Águilas Doradas.



Hay que precisar que antes Rodrigo Contreras, quien marcó el 1-0 parcial frente a Llaneros, se marchó lesionado también por una dolencia en el posterior izquierdo.

😱🚨 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale Falcao en camilla en el primer tiempo contra Llaneros!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/EBGodRgzT0 — Win Sports (@WinSportsTV) February 14, 2026