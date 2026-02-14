Millonarios vs. Llaneros: hubo conato de bronca y el perjudicado fue Leonardo Castro

Millonarios recibió a Llaneros en el estadio Nemesio Camacho El Campín en juego de la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026, pero en medio de la contienda hubo un momento de tensión, de conato de pelea, y que el árbitro Alejandro Moncada resolvió con tarjetas amarillas.

Millonarios vs. Llaneros. COLPRENSA.

El cronómetro marcaba el minuto seis del compromiso cuando Francisco Meza agredió a Leonardo Castro sin necesidad en el rostro, luego de una falta que generó polémica en la mitad del campo. A continuación, los jugadores de los 'embajadores' le reclamaron al juez central por la acción y pidieron sanción disciplinaria; Meza vio la amarilla y también Jhon Vásquez por reclamar.



Desde el banco de Millonarios, liderado por Fabián Bustos mostraron su descontento por el accionar de Moncada en el campo de juego. Incluso, el DT argentino tiempo después también fue amonestado por los constantes reclamos.