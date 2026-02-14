Síguenos en:
Gol Caracol  / Tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Este sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid goleó a la Real Sociedad por la fecha 24 del fútbol español. A la espera de Girona vs. Barcelona que se juega el lunes.

Por: AFP
Actualizado: 14 de feb, 2026
Real Madrid vs. Real Sociedad.
Real Madrid vs. Real Sociedad.
Getty Images.

