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Gol Caracol  / Chelsea ganó, goleó y clasificó a las semifinales de la FA Cup; goleada 7-0 contra Port Vale

Chelsea ganó, goleó y clasificó a las semifinales de la FA Cup; goleada 7-0 contra Port Vale

Los 'blues' ganaron cómodamente frente al Port Vale, este sábado, en el duelo correspondiente a los cuartos de final en la FA Cup. De esta manera, avanzaron a las 'semis'.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Jugadores del Chelsea festejando triunfo en la FA Cup.
Jugadores del Chelsea festejando triunfo en la FA Cup.
Foto: AFP.

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