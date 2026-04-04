Chelsea ganó, goleó y clasificó a las semifinales de la FA Cup; goleada 7-0 contra Port Vale

El Chelsea hizo con goleada incluida los deberes y se clasificó a semifinales de la FA Cup inglesa de fútbol al eliminar al modesto Port Vale, el equipo de más baja categoría que quedaba vivo en esta competición.

Los ‘Blues’ se olvidaron de sus problemas extradeportivos con una abultada victoria contra el Port Vale, colista de League One, y siguen en la pelea por levantar un título esta temporada.

Pese a la ausencia de Enzo Fernández, apartado del equipo por las declaraciones sobre su futuro, el Chelsea no notó la baja del argentino, como era lógico ante un Tercera división, y sentenció la eliminatoria en la primera parte.

Los goles de Jarrel Hato, Joao Pedro y Jordan Lawrence-Gabriel en los primeros 45 minutos dieron paz y tranquilidad a un Stamford Bridge inquieto por la posible salida en verano de su vicecapitán, Enzo, y por el dejarse querer por el Barcelona de Marc Cucurella, otro de sus futbolistas importantes.



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En la segunda parte, Tosin Adarabioyo puso el 4-0, Andrey Santos el 5-0 y Estevao redondeó con el 6-0, previo paso por el VAR, y Alejandro Garnacho se apuntó su tanto para el 7-0 y Rosenior aprovechó para dar descanso a algunos de los titulares ante la amplia ventaja en el marcador.

La victoria, pese al humilde rival, da un respiro a Liam Rosenior y le permite confiar en que aún puede ganar un título esta temporada. Con la clasificación a Champions aún en duda y siete jornadas aún por delante en la Premier League, el Chelsea se asegura su puesto en las semifinales de Wembley junto al Manchester City.

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De esta manera, el cuadro londinense ya se instaló en 'semis', encaminándose a la gran final en uno de los torneos locales de esta temporada, donde buscarán lograr el campeonato, para no irse en 'blanco' de la campaña.