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Gol Caracol  / Desde O'Higgins elogiaron a Millonarios, previo a debut en Sudamericana; "es un rival importante"

Desde O'Higgins elogiaron a Millonarios, previo a debut en Sudamericana; "es un rival importante"

El que tomó la palabra fue Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, quien afirmó que Millonarios será un duro rival a enfrentar en el estreno de la Copa Sudamericana.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Millonarios debuta este martes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Millonarios debuta este martes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Colprensa

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