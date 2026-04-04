Desde O'Higgins elogiaron a Millonarios, previo a debut en Sudamericana; "es un rival importante"

La Copa Sudamericana arranca la próxima semana con la fase de grupos, y uno de los equipos colombianos que hará su debut es Millonarios. El 'embajador' comenzará en la 'otra mitad de la gloria' visitando a O'Higgins el día martes, pero antes de que ruede el balón, desde el equipo chileno tuvieron palabras para los dirigidos por Fabián Bustos.

El que tomó la palabra en el club ubicado en la ciudad de Rancagua fue Lucas Bovaglio. El estratega argentino, al servicio de O'Higgins, afirmó que el azul bogotano será un duro rival en el estreno del certamen de la Conmebol.

Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional. Millonarios.

"Permanentemente tenemos que estar cambiando el chip. Hace unos días atrás era Copa de la Liga. Nos metimos en el torneo de primera. Pasamos a la Copa Sudamericana. Millonarios, un rival importante. La verdad que arrancamos con un debut muy difícil, pero bueno, este grupo lo exiges y responde. Entonces, da para ilusionarse", aseguró Bovaglio a los medios de comunicación en Chile, tras el compromiso por el torneo local ante Audax Italiano.



En dicho encuentro, el popular 'capo de provincia' se impuso 2-1 gracias a las anotaciones de Martín Maturana y de Francisco Agustín González, a los 12 y 49 minutos, respectivamente. O'Higgins es cuarto en la clasificación general del balompié chileno con 13 puntos, tras ocho partidos disputados en un campeonato que lidera Colo Colo.



¿Cuándo es O'Higgins vs. Millonarios en la Copa Sudamericana?

Este encuentro válido por la primera jornada del Grupo C de la 'otra mitad de la gloria' está pactado para el martes 7 de abril en el Estadio Codelco El Teniente, en Rancagua, Chile. La pelota rodará en dicho escenario deportivo a las 7:00 de la noche, en horario de Colombia.

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Se espera que para este compromiso, Falcao García ya esté apto para jugar, tras superar una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha.



Millonarios y un calendario 'apretado' en abril