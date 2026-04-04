"Harry Kane, incluso, jugaría en silla de ruedas contra el Real Madrid, por Champions League"

El jugador del Bayern Munich, Joshua Kimmich, se mostró convencido que el delantero Harry Kane estará el próximo martes ante el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones: "Jugaría hasta en silla de ruedas".

El internacional inglés se lesionó en el tobillo con su selección y este sábado no pudo jugar en la victoria de los bávaros por 3-2 en su visita al Friburgo.

"Tengo la sensación que lo va a hacer", declaro el técnico Vincent Kompany en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Incluso jugaría en silla de ruedas. Lo que espero es que esté en la cancha y en forma", añadió Kimmich.



Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, sufrió una molestia física AFP

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También se mostró optimista el director deportivo Max Eberl: "Los fisios están trabajando en su lesión. Está constantemente en el centro de entrenamiento trabajando. Creemos que va a funcionar".



Bayern Múnich y una remontada, con saber a título

El Bayern de Múnich remontó un 2-0 en contra en los últimos 10 minutos para ganar 3-2 al Friburgo en la Bundesliga alemana el sábado, antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Con el marcador 2-0 en contra y sin su figura clave, Harry Kane, lesionado, Tom Bischof anotó dos goles desde fuera del área antes de que Lennart Karl marcara el gol de la victoria en el noveno minuto del tiempo añadido.

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Bischof afirmó que la remontada fue la preparación ideal para el partido europeo del martes en la capital española.

"Un partido como este es perfecto para nosotros ahora mismo antes del Real Madrid, porque nos damos cuenta de qué tipo de equipo somos: estamos unidos", dijo Bischof, de 20 años, quien marcó sus primeros goles con el Bayern desde su llegada procedente del Hoffenheim el verano pasado.

Jugadores del Bayern Munich Getty Images.

El Real Madrid perdió 2-1 contra el Mallorca en La Liga el sábado, pero Bischof afirmó que los 15 veces campeones de Europa siempre rinden al máximo nivel.

"Será un partido diferente, eso está claro, porque el Real Madrid está simplemente en otro nivel", concluyó. "Siempre pueden ser peligrosos, incluso cuando las cosas no van bien en la liga."

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Con Kane de baja por una lesión de tobillo, Vincent Kompany optó por dejar a Michael Olise y Dayot Upamecano en el banquillo de cara al viaje a Madrid, equipo al que el Bayern no ha vencido desde 2012.