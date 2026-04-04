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Gol Caracol  / "Harry Kane, incluso, jugaría en silla de ruedas contra el Real Madrid, por Champions League"

"Harry Kane, incluso, jugaría en silla de ruedas contra el Real Madrid, por Champions League"

En Bayern Múnich hay altas expectativas, respecto a lo que es el esta físico del inglés, pensando en lo que será el duelo contra Real Madrid, por la Liga de Campeones.

Por: AFP
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz
Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz celebran en Bayern Múnich - Foto:
AFP

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