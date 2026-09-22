Chile ya 'pasa el trago amargo' e inician nuevo proceso camino al Mundial 2030, con duelos de fogueo

Chile mira su futuro de cara a un nuevo proceso para el Mundial 2030 convertido en un ‘Lego’ al que le faltan piezas por encajar, y sumergido en un trabajo de renovación liderado por el entrenador Nicolás Córdova cuyo interinato se ha extendido por 14 meses.

Bajo su mando, jugarán los primeros amistosos tras la pasada Copa del Mundo. Primero ante la selección de Canadá el sábado 26 de septiembre, y luego frente Estados Unidos tres días después, ambos a domicilio.

En la agenda hasta finales de 2026, Chile tiene otros tres encuentros: ante México en octubre y dos contra Colombia, ida y vuelta en noviembre.

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Mientras tanto, la definición del técnico de La Roja aguarda por la concreción de dos escenarios que se resolverán en el corto y mediano plazo, considerando que las eliminatorias sudamericanas inician el próximo año y la Copa América es en 2028.



El primero, las elecciones en noviembre de un nuevo presidente de la Federación -que se separará de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) que maneja la liga- y segundo, la decisión definitiva del viejo anhelo de que el entrenador Manuel Pellegrini, actualmente en el Real Betis español, asuma el cargo.

Jugadores de la selección de Chile Foto: AFP

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En la incertidumbre actual se conjetura con la prolongación del interinato para esperar a que Pellegrini culmine en mayo de 2027 su contrato con el club español, y con el rol que podría o no seguir teniendo Córdova.

El técnico de los juveniles tomó las riendas en los últimos compases de las eliminatorias suramericanas, tras la cual Chile quedó fuera de un Mundial por tercera ocasión consecutiva, y desde entonces dirigió siete amistosos, cuatro en 2026 y ante selecciones que compitieron en el Mundial de Norteamérica.

Córdova acabó con el ciclo de jugadores de la ‘Generación Dorada’, que se erigió en bicampeona de América en 2015 y 2016, y trabaja sobre un nuevo equipo en cuya defensa al 2030, a su juicio, debería estar Felipe Faúndez de 20 años, Iván Román (20), Ian Garguez (21) y Gabriel Suazo (29).

El lateral derecho Faúndez, del chileno O'Higgins, está en el puesto 70 entre los menores de 21 años que, en el último año, tuvieron el mejor rendimiento fuera de las cinco grandes ligas de Europa, según el Centro de Estudios Deportivos (CIES).

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Román está en Colo Colo, pero es ficha del Atlético Mineiro brasileño, Garguez juega en Palestino y Suazo está consolidado en el Sevilla español.

En el proyecto de Córdova, según detalló, se incorporará a mediano plazo futbolistas nacidos en 2010 para dar convocatoria en la absoluta a juveniles, y que sumen recorrido para las competiciones de los próximos ocho años.

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El recambio se muestra en estos partidos de septiembre, de los 27 citados diez tienen 23 años o menos y se suman tres más si contamos a los juveniles de clubes del extranjero que llamó como invitados.

Destacan un nuevo guardameta Christian Bravo (20) del Huachipato chileno, el defensa Thomas Couloumbe (19), del RCD Espanyol, el volante Jetzen López (19) del portugués SC Braga y el delantero Zidane Yáñez (18), del Huntsville City de Estados Unidos.

Además, los ya conocidos Lucas Cepeda (23) del Elche español, Darío Osorio (22) del Crystal Palace inglés, Vicente Pizarro (23) del argentino Rosario Central o Maximiliano Gutiérrez (22) del Dinamo Moscú, y las incorporaciones locales Leandro Hernández (21), Agustín Arce (21), Marcelo Morales (23) o Diego Ulloa (23).