Sin James ni Quintero; la Selección Colombia inicia nueva etapa al mando de Néstor Lorenzo

La selección colombiana empezará esta semana su proyecto de cara al Mundial de 2030, liderada por el argentino Néstor Lorenzo, con un proceso de renovación en el que no estarán los experimentados James Rodríguez y Juanfer Quintero, que anunciaron su retirada del equipo nacional.

El estratega argentino, quien renovó su contrato tras llevar a la selección cafetera a octavos de final de la Copa del Mundo de este año, ya anunció la convocatoria para los tres amistosos que jugará el equipo en las próximas semanas, con 15 novedades con respecto al listado de futbolistas que disputaron el campeonato de Norteamérica.

Colombia se enfrentará con México el 26 de septiembre en Baltimore, con Paraguay el 2 de octubre en Harrison (Nueva Jersey) y a Perú el 6 de octubre en Miami.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Lorenzo explicó el jueves pasado, en una rueda de prensa, que decidió dar descanso a varios futbolistas habituales que forman parte del proceso y que atraviesan diferentes situaciones en sus clubes, como el extremo Luis Díaz y los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica, para aprovechar estos partidos y observar nuevos talentos.



"Preferimos usar estos partidos y esta transición para ver a nuevos talentos, a gente que hemos tenido de pronto bloqueada muchas veces y que nunca hemos podido llamar", afirmó el estratega argentino.

De atrás hacia adelante

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Las primeras novedades están en la portería, donde los veteranos porteros David Ospina y Camilo Vargas, dueños del arco colombiano desde 2011, no fueron llamados y posiblemente sean relevados.

Los tres convocados para este parón de clubes son Aldair Quintana, del Independiente del Valle; Kevin Mier, figura del Cruz Azul, y Álvaro Montero, ficha clave del Boca Juniors.

En defensa, si bien no fueron convocados Mojica y Muñoz, si hacen parte de la lista los centrales Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR) y Jhon Lucumí (Juventus-ITA). Estos cuatro jugadores, posiblemente, mantengan su puesto entre los once inicialistas habituales.

Sin embargo, Lorenzo sí aprovechó esta convocatoria para dar espacio a nuevos talentos, como el central juvenil Royer Caicedo, fichado esta temporada por el Cercle Brugge; el lateral Samuel Velásquez, del Atlético Nacional, y Kevin Andrade, titular indiscutible del Zenit.

Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia AFP

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En la mitad del campo, ante la retirada de James y Quintero de la selección, el argentino optó por darle la oportunidad a jugadores jóvenes con proyección como Juan Manuel Rengifo, del Atlético Nacional, y Matías Orozco, jugador de 18 años fichado por el Brighton inglés y quien juega cedido en el Castellón de la Segunda División española.

También aparece en la convocatoria el volante Daniel Arcila, que esta teniendo un semestre sobresaliente en el León y suma tres goles en ocho partidos disputados en la Liga MX, y Yaser Asprilla, del Girona, que ya ha jugado con la selección colombiana y se perfila como uno de los jugadores a seguir en este nuevo proceso.

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La renovación del ataque, una de las zonas con más deficiencias durante el Mundial, la lideran dos goleadores natos: Camilo Durán, que suma cinco goles y tres asistencias en nueve partidos jugados esta temporada con el Celtic, y Kevin Viveros, del Athletico Paranaense, máximo artillero del 'Brasileirao' con 18 goles.

Con estas perspectivas, también se espera ver qué cambios hace Lorenzo, pues si bien hay jugadores con perfiles similares a los de James y Quintero, difícilmente puedan brindarle el mismo tipo de tipo de juego al equipo, teniendo en cuenta que buena parte del colectivo estará enfocado en potenciar las figuras de la estrella del equipo, Luis Díaz.