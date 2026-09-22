Decisión de última hora para la final entre Santa Fe vs Cali, por la Liga femenina; todo por la sede

Hace un par de minutos, la Dimayor se pronunció referente a la compleja situación de cara a la gran final de la Liga BetPlay femenina, teniendo en cuenta la falta de sede inmediata para Independiente Santa Fe, debido a los problemas con el préstamo del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Con base en estos acontecimientos y que la final de ida estaba inicialmente programada para el miércoles 23 de septiembre; el máximo organismo del fútbol colombiano se vio obligado a tomar radicales decisiones, que comunicó a través de sus canales oficiales.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que la planificación y programación de las competencias organizadas por la entidad se realiza con base en la disponibilidad de escenarios deportivos que es reportada oportunamente por los clubes afiliados a la administración", indicó de entrada el comunicado que se publicó en la página oficial.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar a la opinión pública que la planificación y programación de las competencias organizadas por la entidad se realiza con base en la disponibilidad… pic.twitter.com/B0FXmOcM0W — DIMAYOR (@Dimayor) September 22, 2026

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Sumado a eso, el máximo organismo del fútbol indicó que, para esta ocasión hubo faltas, especialmente de parte de Sencia, que es la empresa encargada del arrendamiento del escenario deportivo más importante en la capital de Colombia. Desde ahí, el origen de todos los problemas logísticos para disputar la final de ida entre 'cardenales' y 'azucareras'.



"En ese sentido, para la fecha correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026, nunca fue notificada a la DIMAYOR, por parte del Club Independiente Santa Fe, la falta de disponibilidad del Estadio Nemesio Camacho El Campín, ya que a su vez, el equipo bogotano nunca fue notificado por parte del actual arrendatario del escenario deportivo la restricción de uso para esas fechas", expresó el comunicado de la Dimayor.

Ante este panorama, el cuadro capitalino deberá afrontar la final de ida fuera de su casa, en Tunja; debido a esta lamentable situación, que dejará a miles de hinchas santafereños sin poder acompañar y apoyar a su equipo en esta nueva final del fútbol colombiano. La fecha del partido se mantuvo y este miércoles 23 de septiembre habrá duelo entre 'cardenales' y 'verdiblancas'.

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Gol Caracol

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"Entendemos plenamente que el fútbol y los espectáculos culturales deben coexistir y desarrollarse de manera armónica en escenarios multipropósito como El Campín. Sin embargo, consideramos que la prioridad en el principal escenario deportivo de Bogotá debe estar orientada a garantizar la realización de las competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional que representa el máximo evento del fútbol femenino nacional. Por lo anterior, nos vemos en la penosa obligación de reprogramar el encuentro de Ida de la Final de la Liga Femenina. El partido se disputará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 7:00 p.m.", concluyó el comunicado de la Dimayor.