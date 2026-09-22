Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Ricardo Gareca y su paso por Colombia; "¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar?", no sabía"

Ricardo Gareca y su paso por Colombia; "¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar?", no sabía"

Ricardo Gareca fue un brillante goleador que pasó por América de Cali, en tiempos de narcotráfico y de guerra entre los carteles del Valle del Cauca y de Medellín. En Argentina revivió la historia.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de sept, 2026
Comparta en:
Ricardo Gareca, reconocido exjugador de América de Cali.
Ricardo Gareca, reconocido exjugador de América de Cali.
Foto: Colprensa.

Reveladoras declaraciones llegaron por parte de Ricardo Gareca en tierras argentinas referente a lo que fue su paso por América de Cali, en donde tocó la gloria nacional, pero le faltó muy poco para lo continental.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y respecto a esa disputa, no solo futbolística, sino que también en materia de narcotráfico y violencia que vivió Colombia entre los años ochenta y noventa; el 'Tigre' contó anécdota con Pablo Escobar, quien en aquel tiempo era muy relacionado a Atlético Nacional, que es uno de los rivales directos del conjunto 'escarlata'.

Maithe López, figura de la Selección Colombia, se pierde lo que resta del Mundial femenino Sub-20 por lesión
Selección Colombia

"Garra y calidad"; elogio de FIFA a Selección Colombia femenina antes de semifinal de Mundial Sub-20

Néstor Lorenzo ya no podrá contar más con James, ni tampoco con Quintero.
Selección Colombia

Sin James ni Quintero; la Selección Colombia inicia nueva etapa al mando de Néstor Lorenzo

Últimas noticias

Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Fútbol Colombiano

Contragolpe de América en el caso Duván Vergara; desmienten al jugador de Racing

Jugadores del América de Cali en 2024.
Fútbol Colombiano

"Duele que después de más de un año América tenga un compromiso económico pendiente conmigo"

Gareca se enteró muchos años después que el narcotraficante antioqueño lo tenía en la mira, como uno de sus muchos objetivos; incluso, lo tenía anotado en su reconocida libreta, donde guardaba los nombres de todos sus enemigos. Sin embargo, el argentino, no fue hasta hace unos pocos años, que se enteró de dicha situación.

Publicidad

"Yo después me enteré. Yo no sabía nada. Lo que pasa es que era una época en la cual nosotros no veíamos nada, estaba muy tapado todo. No vislumbrábamos nada de lo que estaba pasando; recién me entero de esto una vez que sale la serie de Pablo Escobar. Nunca en la etapa de jugador pasó algo, nadie me amenazó a mí o me hizo pasar un momento difícil allá estando en Colombia", contó Ricardo Gareca en entrevista con 'Olé'.

¿Cómo se dio su llegada al fútbol colombiano?

"A mí me querían de muchos lados. Boca es testigo. A mí me quisieron de Alemania, España, México, de todos lados, y yo les decía que no porque quería triunfar en Boca y me quedaba. Pero ya directamente no pagarme y estar dos años sin contrato y que me den cheque y que vengan para atrás… Todo tiene límite, ¿viste? En todo esto. Colombia fue una etapa de madurez mía, linda, porque era un club grande que peleaba siempre torneos a nivel local, a nivel sudamericano, la Copa Libertadores. Un equipo que marcó una historia allá".

Relacionados

Ricardo Gareca

América de Cali

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad