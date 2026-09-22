Ricardo Gareca y su paso por Colombia; "¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar?", no sabía"

Reveladoras declaraciones llegaron por parte de Ricardo Gareca en tierras argentinas referente a lo que fue su paso por América de Cali, en donde tocó la gloria nacional, pero le faltó muy poco para lo continental.

Y respecto a esa disputa, no solo futbolística, sino que también en materia de narcotráfico y violencia que vivió Colombia entre los años ochenta y noventa; el 'Tigre' contó anécdota con Pablo Escobar, quien en aquel tiempo era muy relacionado a Atlético Nacional, que es uno de los rivales directos del conjunto 'escarlata'.

Gareca se enteró muchos años después que el narcotraficante antioqueño lo tenía en la mira, como uno de sus muchos objetivos; incluso, lo tenía anotado en su reconocida libreta, donde guardaba los nombres de todos sus enemigos. Sin embargo, el argentino, no fue hasta hace unos pocos años, que se enteró de dicha situación.

🇨🇴⚽ "ME ENTERÉ QUE ESTABA EN LA LISTA NEGRA DE PABLO ESCOBAR CUANDO SALIÓ LA SERIE"



En entrevista con Olé, Ricardo Gareca habló sobre su vínculo con Pablo Escobar durante su etapa como figura del América de Cali, en donde supuestamente figuró en la lista negra del Cartel de… pic.twitter.com/fnLPZKy8dv — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2026

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"Yo después me enteré. Yo no sabía nada. Lo que pasa es que era una época en la cual nosotros no veíamos nada, estaba muy tapado todo. No vislumbrábamos nada de lo que estaba pasando; recién me entero de esto una vez que sale la serie de Pablo Escobar. Nunca en la etapa de jugador pasó algo, nadie me amenazó a mí o me hizo pasar un momento difícil allá estando en Colombia", contó Ricardo Gareca en entrevista con 'Olé'.

¿Cómo se dio su llegada al fútbol colombiano?



"A mí me querían de muchos lados. Boca es testigo. A mí me quisieron de Alemania, España, México, de todos lados, y yo les decía que no porque quería triunfar en Boca y me quedaba. Pero ya directamente no pagarme y estar dos años sin contrato y que me den cheque y que vengan para atrás… Todo tiene límite, ¿viste? En todo esto. Colombia fue una etapa de madurez mía, linda, porque era un club grande que peleaba siempre torneos a nivel local, a nivel sudamericano, la Copa Libertadores. Un equipo que marcó una historia allá".

