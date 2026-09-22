"Garra y calidad"; elogio de FIFA a Selección Colombia femenina antes de semifinal de Mundial Sub-20

Este miércoles 23 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrentará con Corea del Norte, en la semifinal del Mundial de Polonia, que organiza la FIFA y en un duelo que podría resultar histórico para nuestro país. El equipo que dirige Carlos Paniagua viene de vencer de manera agónica a Nigeria, con un gol de Valerin Loboa, y llega a ese compromiso con la moral en alto. Además de eso, las nuestras eliminaron también a las anfitrionas de la Copa del Mundo, dando un batacazo.

En la previa del crucial compromiso, que será a las 11:30 de la mañana, la FIFA le dedicó un amplio espacio a las semifinalistas y ahí no faltó el seleccionado colombiano, que ha tenido como jugadoras destacadas a Luisa Agudelo, Juana Ortegón, Mariana Silva, la propia Lobia y Sintia Cabezas.

"Colombia se ha recuperado notablemente desde aquella derrota ante sus rivales asiáticos, demostrando garra y calidad a partes iguales para superar a los anfitriones y luego a Nigeria en la fase eliminatoria, en ambas ocasiones por un solo gol", se leyó en la referida nota.

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Además de eso, a renglón seguido se agregó que "lo que sí es seguro es que necesitarán toda esa valentía, y algunos momentos de auténtica inspiración, para impedir que los tricampeones alcancen otra final".



Cabe destacar que las norcoreanas derrotaron a Colombia en la fase de grupos por un 3-0 y son grandes favoritas, adicional que llegan "han marcado 13 goles y no han encajado ninguno en sus cinco partidos disputados hasta la fecha. Es el único equipo que queda en el torneo con una defensa impecable".

El concepto de Sintia Cabezas antes de la semifinal con Corea del Norte

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"Vamos paso a paso. Claro, poco a poco, como nos dice el entrenador. Pero por supuesto que merecemos estar aquí, y merecemos mucho más. Estamos motivadas", dijo Cabezas en la previa de la semifinal.