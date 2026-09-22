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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Garra y calidad"; elogio de FIFA a Selección Colombia femenina antes de semifinal de Mundial Sub-20

"Garra y calidad"; elogio de FIFA a Selección Colombia femenina antes de semifinal de Mundial Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 se prepara con todo para enfrentar a Corea del Norte este miércoles 23 de septiembre, en duelo a las 11:30 y que se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Este miércoles 23 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrentará con Corea del Norte, en la semifinal del Mundial de Polonia, que organiza la FIFA y en un duelo que podría resultar histórico para nuestro país. El equipo que dirige Carlos Paniagua viene de vencer de manera agónica a Nigeria, con un gol de Valerin Loboa, y llega a ese compromiso con la moral en alto. Además de eso, las nuestras eliminaron también a las anfitrionas de la Copa del Mundo, dando un batacazo.

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En la previa del crucial compromiso, que será a las 11:30 de la mañana, la FIFA le dedicó un amplio espacio a las semifinalistas y ahí no faltó el seleccionado colombiano, que ha tenido como jugadoras destacadas a Luisa Agudelo, Juana Ortegón, Mariana Silva, la propia Lobia y Sintia Cabezas.

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"Colombia se ha recuperado notablemente desde aquella derrota ante sus rivales asiáticos, demostrando garra y calidad a partes iguales para superar a los anfitriones y luego a Nigeria en la fase eliminatoria, en ambas ocasiones por un solo gol", se leyó en la referida nota.

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Además de eso, a renglón seguido se agregó que "lo que sí es seguro es que necesitarán toda esa valentía, y algunos momentos de auténtica inspiración, para impedir que los tricampeones alcancen otra final".

Cabe destacar que las norcoreanas derrotaron a Colombia en la fase de grupos por un 3-0 y son grandes favoritas, adicional que llegan "han marcado 13 goles y no han encajado ninguno en sus cinco partidos disputados hasta la fecha. Es el único equipo que queda en el torneo con una defensa impecable".

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El concepto de Sintia Cabezas antes de la semifinal con Corea del Norte

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"Vamos paso a paso. Claro, poco a poco, como nos dice el entrenador. Pero por supuesto que merecemos estar aquí, y merecemos mucho más. Estamos motivadas", dijo Cabezas en la previa de la semifinal.

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