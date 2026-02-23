Síguenos en:
'Chiqui' Tapia recibe permiso para viajar a Colombia y Brasil, por parte de la justicia argentina

'Chiqui' Tapia recibe permiso para viajar a Colombia y Brasil, por parte de la justicia argentina

El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien está involucrado en una delicada investigación, tenía prohibido salir de su país, pero por compromisos oficiales le dieron el aval.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Claudio Tapia, presidente de la AFA
Claudio Tapia, presidente de la AFA
