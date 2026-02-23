Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "En las tres sedes de México en el Mundial 2026, estamos trabajando normalmente"

"En las tres sedes de México en el Mundial 2026, estamos trabajando normalmente"

Postura que se conoce desde México en medio de los hechos de violencia, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. Los 'manitos' tienen tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Logo Mundial 2026 México
Logo Mundial 2026 México - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad