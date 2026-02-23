Síguenos en:
Gol Caracol  / Fecha 9 de Liga Argentina, suspendida por disputa de AFA y Agencia de Recaudación y Control Aduanero

Fecha 9 de Liga Argentina, suspendida por disputa de AFA y Agencia de Recaudación y Control Aduanero

Los partidos del 5 al 8 de marzo en la Liga de Argentina no se disputarán ya que en esos días a los directivos principales de la AFA les tocará presentarse por la investigación en su contra.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
