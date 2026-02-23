En Benfica, indignados por respuesta de UEFA por polémica de Federico Valverde contra Samuel Dahl

El Benfica informó este lunes de que la UEFA ha decidido archivar la denuncia que presentó por una supuesta agresión del jugador uruguayo del Real Madrid Federico Valverde al del equipo portugués Samuel Dahl en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones disputado en Lisboa.

En un comunicado, el club consideró que "se trata, sin lugar a dudas, de una situación de tarjeta roja no sancionada durante el partido y que, con este archivo, tampoco merece una sanción posterior".

Por eso, lamentó la decisión de la UEFA "ante la evidencia de las imágenes que muestran la agresión" y que "haya decidido no imponer ninguna sanción disciplinaria".

👀🤜 El cortito de Fede Valverde a Dahl...



El incidente en cuestión sucedió en el minuto 83 del partido disputado el pasado 17 de febrero en el Estádio da Luz cuando, según los videos difundidos y viralizados en redes sociales, Valverde parece golpear en la cara a Dahl.



El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar este miércoles, esta vez en el estadio Santiago Bernabéu en un partido de alta tensión tras el incidente del último encuentro, cuando Vinicius acusó a Gianluca Prestianni de proferirle un insulto racista, por lo que el argentino ha sido sancionado provisionalmente con un partido de suspensión.