¿Cómo clasifica la Selección Colombia al Mundial femenino 2026?; depende de sí misma

La Selección Colombia rescató un punto en el partido contra Paraguay por la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, el domingo, que finalizó 1-1 con un gol agónico de Isabella Díaz. Con ese resultado la 'tricolor' sigue con chances de clasificar al Mundial de la categoría, a falta de dos jornadas en la fase final del actual certamen internacional que se disputa en territorio guaraní.

A las dirigidas por el director técnico Carlos Paniagua les resta medirse a Venezuela y Argentina, para definir los últimos dos, de los cuatro cupos Conmebol que hay para la Copa del Mundo. Brasil y Ecuador ya aseguraron su presencia en la cita orbital, sumando hasta el momento 9 y 7 unidades en la tabla de posiciones.



¿Cómo puede clasificar la Selección Colombia al Mundial femenino Sub-20?

Actualmente la 'tricolor' está en el quinto puesto de la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, con 1 punto, a solo una unidad del cuarto lugar (Venezuela) y a tres de la tercera casilla (Paraguay), por lo que depende de sí misma para conseguir el cupo, ya que se medirá a dos rivales directos.

A la Selección Colombia le falta jugar contra Venezuela y Argentina, por lo que en caso de ganar los dos partidos frente a estos rivales asegurará su presencia en el Mundial 2026 que será en Polonia, en el mes de septiembre.

En caso de ganar uno y empatar otro sus restantes compromisos, deberá estar pendiente hasta la última jornada no solo de hacer su tarea, sino de los otros resultados de Paraguay y la vinotinto, sus competidores por estar en la cita orbital de la FIFA.



Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

Si la Selección Colombia empata los dos partidos que le faltan, también dependerá de resultados de los otros duelos en la última fecha. Si pierde los dos, no tiene chances de clasificar.

Cabe recordar que de los seis equipos que siguen en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, hay cuatro cupos para el Mundial 2026, y solamente dos elencos se quedarán sin esta opción.



Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Brasil – 9 puntos - YA CLASIFICADO AL MUNDIAL Ecuador – 7 puntos - YA CLASIFICADO AL MUNDIAL Paraguay – 4 puntos Venezuela – 2 puntos Colombia - 1 punto Argentina – 1 punto

Así se jugarán la fecha 4 y 5 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Fecha 4 – miércoles 25 de febrero

Ecuador vs Brasil (4:00 p.m.)

Venezuela vs Colombia (6:00 p.m.)

Argentina vs Paraguay (8:00 p.m.)

Fecha 5 – sábado 28 de febrero

Ecuador vs Paraguay

Brasil vs Venezuela

Colombia vs Argentina

La hora de la última jornada aún está por definir, dependiendo de los resultados que se den el miércoles, para saber quiénes siguen con chances de clasificar al Mundial femenino Sub-20 2026.