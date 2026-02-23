Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, terminada la fecha 8

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, terminada la fecha 8

Con el triunfazo 3-2 de Cúcuta contra el Tolima, este lunes, se acabó la fecha 8 del campeonato del fútbol colombiano y hay novedades en los puestos de los equipos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de feb, 2026
Cúcuta vs Tolima Liga BetPlay 2026-I
Cúcuta vs Tolima en la Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

