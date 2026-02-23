Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, terminada la fecha 8

Publicidad
Este lunes 23 de febrero se dio fin a la fecha 8 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, con la victoria 3-2 del Cúcuta frente al Tolima, en el estadio General Santander.
La octava jornada inició el viernes con dos partidos que terminaron con el mismo resultado, un empate 2-2. Llaneros y Medellín dividieron honores en Villavicencio, y luego Pereira y Pasto hicieron lo mismo en el estadio Centenario, en Armenia.
Las emociones siguieron el sábado con cuatro compromisos. El primero fue el triunfo 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza, luego el empate sin goles entre Bucaramanga y Deportivo Cali. Más tarde Atlético Nacional mostró su potencial y goleó 3-0 a Alianza en el Atanasio Girardot.
Para terminar la jornada sabatina Millonarios visitó en el Metropolitano de Techo a Internacional de Bogotá y sufrió una caída 3-2 con el cuadro también capitalino, que de hecho con ese resultado aseguró el liderato de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.
El domingo continuaron las acciones de la fecha 8 del fútbol colombiano, con la gran victoria de Independiente Santa Fe 2-1 Junior de Barranquilla, en un duelo que quedó marcado por el cruce entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez.
Los otros dos compromiso dominicales fueron Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas y América de Cali que le pasó por encima a Jaguares y le ganó 3-0 en el Pascual Guerrero.
El podio de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I es comandado por Internacional de Bogotá (17 puntos), seguido por el Pasto (16) y lo cierra el América (13).
Ahora, la fecha 9 del campeonato del fútbol colombiano comenzará el próximo jueves 26 de febrero, pero entre semana también habrá un partido pendiente de la jornada 5 entre Santa Fe y Nacional, en El Campín, a las 7:00 p.m.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Internacional
|8
|5
|2
|1
|14
|12
|2
|17
|2
|Pasto
|8
|4
|3
|1
|9
|8
|1
|15
|3
|América
|7
|4
|1
|2
|11
|5
|6
|13
|4
|Once Caldas
|8
|3
|4
|1
|13
|10
|3
|13
|5
|Atlético Nacional
|5
|4
|0
|1
|13
|3
|10
|12
|6
|Tolima
|8
|3
|3
|2
|10
|7
|3
|12
|7
|Junior
|7
|4
|0
|3
|12
|10
|2
|12
|8
|Bucaramanga
|7
|2
|5
|0
|10
|4
|6
|11
|9
|Deportivo Cali
|8
|3
|2
|3
|10
|7
|3
|11
|10
|Águilas Doradas
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|1
|11
|11
|Llaneros
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|1
|10
|12
|Santa Fe
|8
|2
|4
|2
|9
|10
|-1
|10
|13
|Fortaleza
|8
|2
|4
|2
|9
|12
|-3
|10
|14
|Jaguares
|7
|3
|1
|3
|8
|13
|-5
|10
|15
|Millonarios
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
|16
|Medellín
|8
|1
|4
|3
|10
|12
|-2
|7
|17
|Cúcuta
|7
|1
|3
|3
|12
|16
|-4
|6
|18
|Deportivo Pereira
|7
|0
|4
|3
|7
|11
|-4
|4
|19
|Boyacá Chicó
|8
|1
|1
|6
|7
|13
|-6
|4
|20
|Alianza
|7
|0
|3
|4
|3
|14
|-11
|3