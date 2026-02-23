Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, terminada la fecha 8

Este lunes 23 de febrero se dio fin a la fecha 8 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, con la victoria 3-2 del Cúcuta frente al Tolima, en el estadio General Santander.

La octava jornada inició el viernes con dos partidos que terminaron con el mismo resultado, un empate 2-2. Llaneros y Medellín dividieron honores en Villavicencio, y luego Pereira y Pasto hicieron lo mismo en el estadio Centenario, en Armenia.

Las emociones siguieron el sábado con cuatro compromisos. El primero fue el triunfo 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza, luego el empate sin goles entre Bucaramanga y Deportivo Cali. Más tarde Atlético Nacional mostró su potencial y goleó 3-0 a Alianza en el Atanasio Girardot.

Para terminar la jornada sabatina Millonarios visitó en el Metropolitano de Techo a Internacional de Bogotá y sufrió una caída 3-2 con el cuadro también capitalino, que de hecho con ese resultado aseguró el liderato de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.



El domingo continuaron las acciones de la fecha 8 del fútbol colombiano, con la gran victoria de Independiente Santa Fe 2-1 Junior de Barranquilla, en un duelo que quedó marcado por el cruce entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez.

Los otros dos compromiso dominicales fueron Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas y América de Cali que le pasó por encima a Jaguares y le ganó 3-0 en el Pascual Guerrero.

El podio de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I es comandado por Internacional de Bogotá (17 puntos), seguido por el Pasto (16) y lo cierra el América (13).

Ahora, la fecha 9 del campeonato del fútbol colombiano comenzará el próximo jueves 26 de febrero, pero entre semana también habrá un partido pendiente de la jornada 5 entre Santa Fe y Nacional, en El Campín, a las 7:00 p.m.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Cúcuta 3-2 Tolima (ACTUALIZADA):