Cristhian Mosquera y la novela con Colombia y España; “dejo puertas abiertas, sigo mi proceso”

Mucho se ha hablado del defensor colombo-español Cristhian Mosquera, jugador del Arsenal de Inglaterra, quien tiene la posibilidad de representar tanto a Colombia como a España. Sin embargo, el futbolista de 21 años ha expresado abiertamente su deseo de vestir la camiseta del conjunto ibérico.

De hecho, Mosquera fue convocado recientemente por la Selección de España Sub-21, un paso previo a la posibilidad de ser llamado a la absoluta, con la ilusión de disputar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El zaguero central jugó los 90 minutos en la victoria de 'la roja' 2-1 sobre Finlandia, antes de unirse al Arsenal, club al que llegó esta temporada procedente del Valencia de España.



¿Mosquera le abrió la puerta a la Selección Colombia?

Cristhian Mosquera celebra su convocatoria con sus compañeros del Valencia Foto: Valencia

Publicidad

En las últimas horas, el jugador del Arsenal concedió una entrevista al portal 'The Athletic', en la que volvió a referirse a la posibilidad de vestir los colores de la Selección Colombia, dejando abierta la puerta para hacerlo en el futuro.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia. Por ahora, he seguido mi proceso habitual con España. Pero no le cierro las puertas a nadie. Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, contó Mosquera.

Publicidad

Cabe recordar que en septiembre, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), dejó claro que Mosquera se había decantado por España cuando fue contactado por Colombia.

“Es muy claro. Él es español de nacimiento, fue seguido y se le propuso que viniera a la convocatoria. Lo hizo el profesor Héctor Cárdenas con la Selección Colombia Sub-20, y el jugador fue absolutamente claro con que su objetivo era pertenecer a la selección de España”, explicó Jesurún.



Números de Cristhian Mosquera

En la presente temporada con el Arsenal, Cristhian Mosquera ha disputado un total de ocho partidos en todas las competiciones, sin registrar goles ni asistencias.