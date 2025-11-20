Síguenos en::
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Dos selecciones, en problemas para el Mundial 2026 por sorpresiva medida en Estados Unidos

Dos selecciones, en problemas para el Mundial 2026 por sorpresiva medida en Estados Unidos

A pesar de que ya aseguraron su cupo para el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, no todo es alegría por una ley impuesta por el gobierno.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
